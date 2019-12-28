Громкие скандалы в фигурном катании: ссора Плющенко с Тутберидзе и уход Медведевой

Все слышали выражение – «неспортивное поведение». К сожалению, не вполне красивые поступки и ситуации случаются даже в сфере фигурного катания – самого красивого вида спорта.

Мы предлагаем вспомнить подобные случаи, произошедшие в последние два десятилетия.

Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе

Совсем недавно разразился скандал между легендарным тренером Этери Тутберидзе и не менее легендарным спортсменом Евгением Плющенко. Этери высказалась в том смысле, что Плющенко переманивает перспективных фигуристов у других наставников.

Особый накал обвинение приобрело на фоне решения Алины Загитовой приостановить свою карьеру. Плющенко признался, что давал Алине кое-какие профессиональные советы, однако решение сделать паузу принадлежит самой спортсменке. Евгений также добавил, что никогда не занимался переманиваем, но, если бы он решил это сделать, то сумел бы собрать лучших спортсменов.

Как Медведева покинула Тутберидзе

Очень большой резонанс вызвало решение Евгении Медведевой в мае 2018 года – девушка объявила о своем уходе от Этери Тутберидзе, под руководством которой Женя сумела достичь невероятно высоких результатов. А ведь именно Этери учила когда-то маленькую Женю стоять на коньках, именно она тренировала фигуристку с самого детства…

И все же Медведева решила сменить тренера. Это произошло после Олимпиады в Пхенчхане, когда ей досталось второе место, — пришлось пропустить вперед Алину Загитову. Женя перебралась в Канаду и стала тренироваться там. Ее многие осудили, но многие и поддержали, — в том числе Евгений Плющенко, Татьяна Тарасова, Алексей Ягудин.

А вот Тутберидзе почувствовала себя обиженной, потому что, по ее словам, Женя ушла без предупреждения и даже не попрощалась.

Как Юлия Антипова похудела до 25 килограммов

Это произошло в 2014 году. Российская фигуристка Юлия Антипова оказалась в больнице – ей диагностировали серьезное истощение. Вес девушки остановился на отметке 25 килограммов, Юля уже не могла самостоятельно принимать пищу.

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В свое оправдание Юлин тренер – Артур Дмитриев – заявил, что уже давно заметил нездоровую худобу своей подопечной и пытался ей помочь, но Антипова продолжала голодать добровольно.

К счастью, медики смогли помочь девушке, молодой здоровый организм в конце концов восстановился. Однако в фигурное катание Антипова так и не вернулась.

Как у Бережной и Сихарулидзе чуть не отобрали золото

Вспомним более давние времена – а именно 2002 год, Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. Наши фигуристы – Елена Бережная и Антон Сихарулидзе – хорошо исполнили произвольную программу, но что-то пошло не так, и судьи заметили ошибку. Несмотря на то, что по итогам короткой программы они лидировали, роковая ошибка чуть не стоила россиянам золота: победителями уже готовы были объявить канадскую пару, Жами Сале и Давида Пеллетье.

Судейская бригада долго спорила, в результате с большим трудом было достигнуто согласие, и Бережной и Сихарулидзе все-таки вручили заветное золото, отдав канадцам второе место.

Но на этом история не закончилась. Общественность возмутилась: ведь канадцы откатали свою произвольную чисто, без ошибок! Последовало новое разбирательство, и в результате канадцы тоже были удостоены золотых медалей. Подобное произошло впервые в истории фигурного катания.

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