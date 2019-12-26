Из-за чего Михаил Боярский развелся с любимой женой в год рождения дочери

Не так давно в программе «Сегодня вечером» Михаил Сергеевич категорично высказался о роли женщины – по его мнению, женское предназначение заключается в том, чтобы быть женой и матерью, хозяйкой, хранительницей очага.

Убеждение Боярского в «домостроевских» истинах – жена должна «прилепиться» к мужу и тихо обожать его, пока тот будет заниматься добыванием благ, — вызвало немало противоречивых комментариев.

Конечно, о предназначении и роли женщины можно рассуждать много, но давайте посмотрим на семью самого Боярского. Он счастливо женат, с Ларисой Луппиан они вместе вот уже 42 года, вырастили двоих детей, радуются внукам… И Лариса вовсе не выглядит несчастливой – наоборот, ее глаза на всех фотографиях светятся радостью.

Лариса снималась в узбекских фильмах

А ведь жена Боярского тоже могла стать знаменитой актрисой, но выбрала самую важную для себя роль – преданной и послушной жены, получив взамен любовь одного из самых привлекательных мужчин страны.

Детство и юность Лариса провела в Ташкенте. Девушка мечтала об актерской карьере, она даже успела «засветиться» в нескольких фильмах на узбекском языке. И после окончания школы приехала в Ленинград – поступать на актерский факультет, а затем ее приняли на работу в Театр им. Ленсовета.

Трубадур и Принцесса

Именно эти роли играли будущие супруги в спектакле Театра им. Ленсовета «Трубадур и его друзья». На репетициях и познакомились.

И совсем скоро Боярский забыл обо всех своих многочисленных подружках, сосредоточив внимание на Ларисе. Молодая актриса тоже не осталась равнодушной к чарам опытного ловеласа, и скоро между ними разгорелся нешуточный роман.

Правда, нежные отношения приходилось скрывать, — руководство театра не одобряло «амуров» внутри коллектива. И довольно долгое время влюбленные «шифровались».

Неизвестно, сколько продлилась бы такая непонятная ситуация, если бы Лариса не взяла дело в свои руки: именно она стала инициатором похода в ЗАГС. А там неожиданно их согласились зарегистрировать сразу же, в день обращения: узнали известных артистов.

И мужа выходила, и детей родила

Михаил Боярский становился все более популярным, его узнавали на улицах, — в 1978 году на экраны вышел фильм «Д’Артаньян и три мушкетера», немедленно ставший хитом.

И в семейной жизни все складывалось хорошо. Однако всего через год после бракосочетания молодым супругам пришлось пережить серьезные трудности. Во время съемок в фильме «Сватовство гусара» Боярский попал в автомобильную аварию.

С многочисленными травмами актер был доставлен в больницу, и целых три месяца длилось лечение и восстановление. Лариса к тому времени была беременна первым ребенком, однако старалась изо всех сил поскорее поставить любимого на ноги. В 1980 году родился их первенец Сергей, а спустя 5 лет на свет появилась дочь Лиза.

Пришлось бросить пить

Как и многие другие представители актерской братии, Михаил одно время сильно увлекался спиртными напитками и веселым времяпрепровождением. Ларисе то и дело «докладывали» об изменах мужа. Однако она никогда не верила «доброжелателям». Хотя можно себе представить, чего ей стоило сохранять лицо.

Развод и повторный брак

В год рождения дочери супруги Боярские оформили развод. Нет, они по-прежнему любили друг друга, просто понадобилось уладить кое-какие формальности с квартирой.

А через несколько лет они заключили брак во второй раз. И хотя за прошедшие годы в семье Боярских случалось всякое, они даже несколько раз расходились, все же любовь становилась все крепче. Конечно, основным занятием Ларисы все это время была семья, как и мечтал всегда Боярский. Несмотря на работу в театре, жена сумела стать для него настоящей опорой, обеспечить надежный тыл и создать все условия для построения карьеры.

Сегодня семья Боярских может гордиться успешными детьми – Сергей и Лиза самореализовались каждый в своей профессии. Кроме того, у Михаила Сергеевича и Ларисы Регинальдовны – две внучки и два внука.

Мы поздравляем Михаила Боярского с юбилеем и желаем наслаждаться семейным счастьем еще долгие годы!