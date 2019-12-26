«Современник» осиротел. Умерла легендарная Галина Волчек

Самая известная в России женщина-режиссер. Пожалуй, это определение будет справедливым для Галины Волчек.

Она руководила «Современником» — театром, который заслуженно считается одним из лучших в нашей стране.

А еще ей удавалось совмещать успешную карьеру и достаточно бурную личную жизнь. Галина Борисовна хорошо знала, что такое настоящая любовь.

Юная бунтарка

Во многих семьях разводятся родители. Но немногие дети реагируют на это так, как отреагировала юная Галя. На первый взгляд она росла скромной тихоней-отличницей, но какие бури бушевали в сердце девочки-подростка!

Мама об этом даже не догадывалась, она не могла и не хотела верить, что дочь уже выросла. И Галина решила остаться с отцом. Но и отцу было с ней непросто – девочка без устали бунтовала, показывала норов, даже в знак протеста сменила фамилию и стала подписываться «Волчок».

Замуж за Евстигнеева

Закомплексованная девочка, одетая в нелепое платье, даже не надеялась на то, что ей удастся поступить в Школу-студию МХАТ. Однако талант не спрячешь – педагоги, сначала настроенные скептически, все же оценили юное дарование, и Галина оказалась в списках поступивших.

Из всех однокурсников ей пришелся по сердцу самый талантливый, но в то же время самый невзрачный, — Евгений Евстигнеев. Однако куда только девалась его невзрачность, когда за дело взялась Галина! После свадьбы Евстигнеев преобразился: молодая жена одела его в модные костюмы и новые рубашки, и он стал просто неузнаваемым – изменилась походка, фигура, и даже взгляд стал уверенным!

Им было хорошо вместе. Их брак продлился 9 лет – довольно долго для артистической среды. Родился единственный сын Денис. Но потом они развелись – Евстигнеев влюбился, и Галина не стала его удерживать, хотя очень тяжело переживала уход любимого мужа. Благодаря своей мудрости Волчек сумела сохранить с бывшим мужем теплые отношения.

Рождение «Современника»

Через год после получения диплома группа молодых выпускников – Волчек, Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь Кваша, Олег Ефремов – основали так называемую «Студию молодых актеров». Через некоторое время ей суждено было трансформироваться в театр «Современник».

Уже в 1962 году Галина Волчек превратилась из актрисы в режиссера. Прошло еще 10 лет – и вот она уже главный режиссер театра, а затем – его художественный руководитель. Ее режиссерский талант проявился сразу – поставленные Волчек спектакли собирали аншлаги.

«Современник» быстро стал популярным. Театр постоянно ездил на гастроли, спектакли пользовались бешеным успехом…

Роли в кино

В то же время Галина Борисовна успевала сниматься в кино – чаще в эпизодах, но даже они становились яркими и запоминающимися. Вспомните хотя бы покупательницу магнитофона в «Берегись автомобиля»! За каких-то 10-15 секунд суметь создать такой образ…

В фильме-сказке «Про Красную Шапочку» Волчек предстала перед нами в образе матери-Волчицы, в «Русалочке» сыграла морскую ведьму, в «Осеннем марафоне» — бесталанную писательницу…

Можно назвать еще пару десятков картин, в которых «засветилась» Волчек, и вы наверняка сразу вспомните ее персонажей.

Второй брак – с ученым

Во второй раз Галина Борисовна вышла замуж за профессора строительного института – Марка Абелева. Он красиво ухаживал, дарил подарки, подружился с ее сыном Денисом, и она не устояла. Однако вскоре выяснилось, что Марк болезненно ревнив. Никто не знает, были ли у него реальные поводы, только Галина не смогла долго выносить такую жизнь. Измученная ревностью мужа, она ушла от него.

Сама Волчек всегда повторяла, что у нее было «два брака, несколько романов и одно недоразумение». Трудоголик, неустанный «делатель звезд», увлеченный режиссер, — она просто поняла, что невозможно полностью отдаваться любимой работе и строить счастливую семейную жизнь.

Режиссер и педагог

Благодаря Галине Волчек наша страна и весь мир получили множество ярких артистов. Успевала она при этом и заседать в Думе, и работать в Комитете по культуре… Но главным ее делом оставался «Современник». Она повторяла, что «продала себя в рабство театру».

Ее приглашали в другие страны – она ставила спектакли в театрах Венгрии, Польши, Германии, Ирландии, США… Читала лекции и проводила практические занятия по театральному искусству за границей.

В последние годы Галину Борисовну все чаще стало подводить здоровье, она передвигалась в инвалидной коляске, однако это не мешало ей вести активную жизнь – участвовать в творческих и светских мероприятиях, общаться с друзьями…

24 декабря появилась информация об экстренной госпитализации Галины Волчек. Она впала в кому. К сожалению, вечером 26 декабря артистка умерла…

Редакция Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким Галины Волчек…