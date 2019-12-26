Звездные истории

«Современник» осиротел. Умерла легендарная Галина Волчек

Самая известная в России женщина-режиссер. Пожалуй, это определение будет справедливым для Галины Волчек.

«Современник» осиротел. Умерла легендарная Галина Волчек
Режиссер Галина Волчек. Фото: КП/Жданов Анатолий

Она руководила «Современником» — театром, который заслуженно считается одним из лучших в нашей стране.

А еще ей удавалось совмещать успешную карьеру и достаточно бурную личную жизнь. Галина Борисовна хорошо знала, что такое настоящая любовь.

Юная бунтарка

Режиссер Галина Волчек. Фото
Режиссер Галина Волчек. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Во многих семьях разводятся родители. Но немногие дети реагируют на это так, как отреагировала юная Галя. На первый взгляд она росла скромной тихоней-отличницей, но какие бури бушевали в сердце девочки-подростка!

Мама об этом даже не догадывалась, она не могла и не хотела верить, что дочь уже выросла. И Галина решила остаться с отцом. Но и отцу было с ней непросто – девочка без устали бунтовала, показывала норов, даже в знак протеста сменила фамилию и стала подписываться «Волчок».

Замуж за Евстигнеева

Закомплексованная девочка, одетая в нелепое платье, даже не надеялась на то, что ей удастся поступить в Школу-студию МХАТ. Однако талант не спрячешь – педагоги, сначала настроенные скептически, все же оценили юное дарование, и Галина оказалась в списках поступивших.

Из всех однокурсников ей пришелся по сердцу самый талантливый, но в то же время самый невзрачный, — Евгений Евстигнеев. Однако куда только девалась его невзрачность, когда за дело взялась Галина! После свадьбы Евстигнеев преобразился: молодая жена одела его в модные костюмы и новые рубашки, и он стал просто неузнаваемым – изменилась походка, фигура, и даже взгляд стал уверенным!

Им было хорошо вместе. Их брак продлился 9 лет – довольно долго для артистической среды. Родился единственный сын Денис. Но потом они развелись – Евстигнеев влюбился, и Галина не стала его удерживать, хотя очень тяжело переживала уход любимого мужа. Благодаря своей мудрости Волчек сумела сохранить с бывшим мужем теплые отношения.

Рождение «Современника»

Режиссер Галина Волчек. Фото
Режиссер Галина Волчек. Фото: ЭГ/кудрявцева Ларисарежиссер

Через год после получения диплома группа молодых выпускников – Волчек, Евстигнеев, Олег Табаков, Игорь Кваша, Олег Ефремов – основали так называемую «Студию молодых актеров». Через некоторое время ей суждено было трансформироваться в театр «Современник».

Уже в 1962 году Галина Волчек превратилась из актрисы в режиссера. Прошло еще 10 лет – и вот она уже главный режиссер театра, а затем – его художественный руководитель. Ее режиссерский талант проявился сразу – поставленные Волчек спектакли собирали аншлаги.

«Современник» быстро стал популярным. Театр постоянно ездил на гастроли, спектакли пользовались бешеным успехом…

Роли в кино

В то же время Галина Борисовна успевала сниматься в кино – чаще в эпизодах, но даже они становились яркими и запоминающимися. Вспомните хотя бы покупательницу магнитофона в «Берегись автомобиля»! За каких-то 10-15 секунд суметь создать такой образ…

Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»

В фильме-сказке «Про Красную Шапочку» Волчек предстала перед нами в образе матери-Волчицы, в «Русалочке» сыграла морскую ведьму, в «Осеннем марафоне» — бесталанную писательницу…

Кадр из фильма «Осенний марафон»
Кадр из фильма «Осенний марафон»

Можно назвать еще пару десятков картин, в которых «засветилась» Волчек, и вы наверняка сразу вспомните ее персонажей.

В фильме-сказке «Про Красную Шапочку» Волчек предстала перед нами в образе матери-Волчицы
В фильме-сказке «Про Красную Шапочку» Волчек предстала перед нами в образе матери-Волчицы

Второй брак – с ученым

Режиссер Галина Волчек. Фото
Режиссер Галина Волчек. Фото: архив ЭГ

Во второй раз Галина Борисовна вышла замуж за профессора строительного института – Марка Абелева. Он красиво ухаживал, дарил подарки, подружился с ее сыном Денисом, и она не устояла. Однако вскоре выяснилось, что Марк болезненно ревнив. Никто не знает, были ли у него реальные поводы, только Галина не смогла долго выносить такую жизнь. Измученная ревностью мужа, она ушла от него.

Сама Волчек всегда повторяла, что у нее было «два брака, несколько романов и одно недоразумение». Трудоголик, неустанный «делатель звезд», увлеченный режиссер, — она просто поняла, что невозможно полностью отдаваться любимой работе и строить счастливую семейную жизнь.

Режиссер и педагог

Благодаря Галине Волчек наша страна и весь мир получили множество ярких артистов. Успевала она при этом и заседать в Думе, и работать в Комитете по культуре… Но главным ее делом оставался «Современник». Она повторяла, что «продала себя в рабство театру».

Ее приглашали в другие страны – она ставила спектакли в театрах Венгрии, Польши, Германии, Ирландии, США… Читала лекции и проводила практические занятия по театральному искусству за границей.

В последние годы Галину Борисовну все чаще стало подводить здоровье, она передвигалась в инвалидной коляске, однако это не мешало ей вести активную жизнь – участвовать в творческих и светских мероприятиях, общаться с друзьями…

24 декабря появилась информация об экстренной госпитализации Галины Волчек. Она впала в кому. К сожалению, вечером 26 декабря артистка умерла…

Редакция Teleprogramma.pro приносит искренние соболезнования родным и близким Галины Волчек…

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«Современник» осиротел. Умерла легендарная Галина Волчек
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