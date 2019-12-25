«Снова вместе, снова рядом»: группа «Тутси» о воссоединении, новых песнях и личной жизни

«Самый-самый-самый человек дорогой…». Наверное, мало таких людей, которые бы не слышали хит «нулевых», песня звучала, что называется «из каждого утюга».

Группа «Тутси» — продюсерский проект Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина. На долгое время девушки пропали из виду, но сегодня решили вернуться. В группу снова войдут те же красотки — Леся Ярославская, Маша Вебер, Ирина Ортман и Наташа Ростова, нет только одной — Насти Крайновой.

В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro участницы «Тутси» рассказали о своем неожиданном решении и о том, чем занимались все эти годы.

— Девочки, расскажите, почему распался коллектив?

Ортман: — Если быть откровенными, то коллектив не распадался. Официального заявления не было ни от нас, ни от продюсеров, поэтому это риторический вопрос. Мы просто прекратили работу и ушли — кто в семью, кто в сольное творчество.

— Чем вы занимались все эти годы?

Ортман: — У каждой из девочек — семья, дети, свой сольный проект, поэтому времени даром не теряли. Музыка всегда была в жизни каждой из нас, просто в разные периоды кто-то большее время уделял семье, а кто-то карьере.

Я, Ирина Ортман, вышла замуж, выпустила несколько клипов и два альбома. Леся Ярославская и Маша Вебер тоже активно выпускают песни, клипы, совмещая с семьей, и Наташа Ростова ушла в материнство и активно не занималась певческой деятельностью.

— Кому пришла идея собраться вместе?

Вебер: — Нашим поклонникам. Началось с того, что мы выложили в Инстаграм a cappella исполнение песни «Самый-самый» и началось… Люди из разных городов и стран писали, как им нравится песня, как они хотят видеть нас вместе и мы решили: «А почему нет?» Тем более, есть подходящий сингл «Самый лучший мужчина».

— А почему нет Насти Крайновой? Вы поругались?

Все: — Хотим раз и навсегда развеять все слухи и сомнения. С Настей у нас у всех хорошие отношения, мы общаемся, и ответ банален и прост — она просто не захотела. Не поддержала нашу идею. На этом все.

— Сейчас так много девичьих групп. Чем «Тутси» будет от них отличаться?

Ортман: — Прекрасный вопрос. На песнях «Тутси» выросло целое поколение, наша аудитория любит каждую из нас еще со времен «Фабрики звезд», это колоссальная поддержка и вера в нас дает стимул на будущие свершения.

Мы поем песни со смыслом, не подстраиваясь под модные тренды, но и не уходя в ретро. Мы развиваемся, и наш слушатель растет вместе с нами. Как однажды сказала Алла Пугачева: «Для артиста — это самое важное, чтобы зритель взрослел вместе с ним. Такую связь не сломать».

— Как планируете встречать Новый год? Есть ли у вас новогодние традиции?

Вебер: — Отмечать Новый год буду на сцене, и для меня это самое большое счастье! А после всех мероприятий — уже с близкими и родными.

Ортман: — Этот Новый год я буду встречать с семьей. Мы дарим друг другу подарки, с замиранием сердца ждём боя курантов, а потом идём гулять. Одна из главных традиций последних лет — в первые числа января всегда улетаем в Сочи и устраиваем себе мини-каникулы на морском воздухе.

В декабре я летала в Германию навестить бабушку и близких, и уже прониклась атмосферой новогоднего настроения и привезла его с собой в Москву.

Ярославская: — Скорее всего, я отмечу Новый год с семьёй в новой квартире, к нам по традиции обязательно зайдёт Дед Мороз и принесёт много полезных подарков — всё, как заказывали. Я купила красивую новую ёлку, сама ее декорировала, и она мне поднимает настроение.

Ростова: — 2020-й я встречу в кругу семьи, вместе с дочкой и родителями, в своём уютном доме и непременно с 3-х метровой живой елью — в этом году она будет в цветовой гамме золотого и зелёного.

— Как украшаете квартиру? Что обязательно должно быть на вашем праздничном столе?

Ярославская: — У нас есть традиция: покупать на ёлку символ года — какую-то особенную игрушку и, конечно же, обращаться к ней при загадывании желания. Из блюд, конечно, одним из самых любимых и быстро заканчивающихся является салат с ананасами, грибами и курицей.

Ортман: — Конечно, главная красавица, большая елка. Игрушки, которые собирало не одно поколение нашей семьи, самые хрупкие украшения я прячу на верх ёлки, так как у меня живут три бандита — 2 собаки и кот, которые так и норовят поохотится на новую цель. Что должно быть на столе? Конечно, «Оливье»!

Ростова: — За семь лет главная традиция одна — встретить Новый год дома, но хотелось бы чтобы с этого года традиция все-таки изменилась, и следующий праздник я встречу на сцене, вместе с нашей группой.

Вебер: — Традиция — улетать в теплые края после Нового года, а на столе всегда «Оливье», я его обожаю, причем именно с колбасой.

— Что пожелаете читателям Teleprogramma.pro в преддверии праздника?

— Любви! Взаимной, искренней! Здоровья, счастья и исполнения желаний! Слушайте наши песни и читайте Teleprogramma.pro! Ваши «Тутси».