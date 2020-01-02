Смерть Началовой и «Голос. Дети»: какие наши материалы стали самыми популярными в 2019 году

В 2019 году наши журналисты постарались на славу — на сайте Teleprogramma.pro за это время были опубликованы десятки тысяч новостных заметок, больших статей, подборок и эксклюзивных интервью.

Нас цитировали и перепечатывали другие СМИ, и вы, наши любимые читатели, не обделяли нас своим вниманием.

Подводя итоги года, мы изучили статистику* и выяснили, какие публикации нашего сайта в уходящем году вызвали наибольший интерес читателей.

Звезды и родственники

Начнем с конца. Десятое место — «Кто у нас поет? Хорошие девочки со связями и деньгами. Они — игрушки» (521 тысяча просмотров). Известная артистка Ольга Кормухина резко высказалась о современной российской эстраде после смерти Юлии Началовой. По ее словам, таким светлым людям, как ушедшая в 38 лет Юлия, в нашем шоу-бизнесе приходится нелегко, ведь они не умеют пробивать себе дорогу — у них нет для этого ни наглости, ни напора.

Девятое место по популярности занимает материал «Кто кому родственник в российском шоу-бизнесе» (536 тысяч просмотров). Данные, которые собрал наш журналист, вас удивят. К примеру, знали ли вы, что телеведущий Юрий Вяземский — родной брат актрисы Евгении Симоновой? А что Николай Расторгуев крестил сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой? Нет? Теперь будете знать.

Заметка, занявшая восьмое место, тоже рассказывает о связях в отечественном шоу-бизнесе, в частности, о том, что певец Александр Панайотов и его супруга были близкими друзьями покойной Началовой. Заметка называется «Она уже тяжело говорила»: Панайотов общался с Началовой за несколько часов до погружения в искусственную кому», она набрала 545 тысяч просмотров.

На седьмом месте — публикация, касающаяся еще одной печальной темы — смерти Марка Захарова. «Наследство Марка Захарова: квартира и дача достанутся «принцессе Ленкома» — 550 тысяч просмотров.

Из грязи в князи

Шестое место — у статьи «Чем грозит семье Алсу афера с накруткой голосов в шоу «Голос» (553 тысячи просмотров). В ней адвокат Тимур Маршани высказывает свое мнение по поводу того, кто мог быть заказчиком победы 10-летней Микеллы Абрамовой в шестом сезоне популярного телепроекта.

В заметке, занявшей пятое место, «Водка и селедка: Юдашкина показала скромное застолье Пугачевой в фамильном замке» (624 тысячи просмотров), говорится о том, как Примадонна вместе со своим мужем Максимом Галкиным, а также гостями — Александром Буйновым и четой Юдашкиных — в уютной домашней обстановке их замка в деревне Грязи отмечает наступление 2019 года.

На четвертом месте — «Личная жизнь Сергея Доренко: скандальный развод и служебный роман» (638 тысяч просмотров). Прочитав статью, вы можете узнать о последней любви журналиста, о тяжелом разводе с первой женой и ее попытках отнять у Доренко всё, на что он зарабатывал долгие годы.

Скандалы пользуются спросом

Замыкает тройку лидеров материал «Безруков объяснил, почему ушел от бывшей жены к Анне Матисон», где рассказывается об отношении Народного артиста РФ к расставаниям, в том числе с людьми, с которыми прожил вместе много лет. В активе этой заметки — 700 тысяч просмотров.

Второй по посещаемости материал — «Зрители уходят с концертов Стаса Михайлова». В нем говорится о том, как поклонники творчества певца, присутствующие на его выступлениях, почему-то думают, что это двойник, встают с места и выходят из зала. Самого Михайлова такое поведение людей удивляет, он даже предлагал фанатам подергать себя за бороду, но они всё равно ему не верили. Итак, заметка про певца вызвала интерес у 909 тысяч человек.

Ну, а самой популярной в уходящем году, как выяснилось, была статья, посвященная скандально известному финалу шестого сезона проекта «Голос. Дети». Наша статья-рекордсмен называется «Аксюта взбешен и раздавлен»: соведущая Нагиева рассказала, что происходило за кулисами «Голос. Дети» после финала». В ней рассказывается о том, как тяжело переживал случившееся главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта. Статью прочитали 983 тысячи посетителей портала.

А какой из материалов Teleprogramma.pro понравился вам больше всего?

* Данные по состоянию на декабрь 2019 года