Неожиданные страхи звезд: Басков боится фанатов, а Джим Керри – прослушку

Все мы чего-то боимся – болезней, преступников, катастроф, старости… У некоторых людей эти страхи приобретают болезненные черты, доходят до паранойи.

Не исключение – и знаменитости: многих из них настигли бредовые идеи, которые мучают и сводят с ума.

Анджелина Джоли – боится нападения

В конце 90-х голливудскую красотку Анджелину Джоли начали преследовать мысли о смерти. Ей постоянно казалось, что на нее вот-вот нападут. Звезде пришлось даже обратиться за помощью к психологу, который на некоторое время облегчил ее состояние.

Однако позднее страхи вернулись. Уже живя с Брэдом Питтом, Джоли настояла на устройстве мощной системы безопасности для их дома. Говорят, эта пара выложила на эту систему 23 миллиона долларов.

Кроме того, возле дома, где живет Анджелина, постоянно дежурят охранники.

Билл Гейтс – страдает от мании преследования

Билл Гейтс купил для своей семьи огромный дом – один из самых дорогостоящих в США. Но и это не уберегло его от мании преследования: Биллу постоянно кажется, что за ним следят с недобрыми целями.

В доме повсюду – скрытые камеры, так что ни одно движение домочадцев и гостей не становится незамеченным. Более того – каждый гость, переступая порог дома Билла Гейтса, обязательно снабжается электронной меткой – все с той же целью безопасности.

Джим Керри – постоянно опасается прослушки

У этого актера – целый букет психических заболеваний. Еще в детстве Джим Керри страдал от гиперактивности и недостатка внимания. Повзрослев, он стал жертвой паранойи, которая проявляется в аномальной подозрительности.

Джиму кажется, что в его доме ведется прослушка разговоров. Чтобы не допускать подобного, актер постоянно носит при себе особый прибор, с помощью которого жилище звезды проверяется на предмет прослушки.

Керри прекрасно осознает свой недуг и даже пишет о нем книгу.

Шарлиз Терон – ее бесит мусор

Актрису не просто раздражает грязь – она не может думать ни о чем другом, если вокруг нее недостаточно чисто. Состояние Шарлиз Терон в этих случаях доходит до паранойи – она не в состоянии заснуть, если в доме хоть в чем-то непорядок.

Роберт Паттинсон – старается выходить на улицу, изменив себя до неузнаваемости

После того как Роберт Паттинсон снялся в фильме «Милый друг», его начали одолевать поклонницы. Поначалу это было приятно, но в какой-то момент актера это повышенное внимание настолько утомило, что он вынужден был принять меры.

По его словам, он теперь постоянно озирается, выходя на улицу, и это состояние стало по-настоящему параноидальным. Роберт тратит много времени на то, чтобы изменить свою внешность, прежде чем покинуть дом.

Николай Басков – окружил себя охранниками

Не обошли стороной навязчивые состояния и российского певца Николая Баскова. Он считает, что ему следует защищаться от навязчивого внимания многочисленных поклонников.

С этой целью он нанял профессиональных охранников, которые находятся рядом круглые сутки и готовы отсечь от кумира миллионов любое количество фанатов. По собственному признанию Баскова, страх перед толпой поклонников превратил его в настоящего параноика.

Как вам кажется – страхи звезд реальны или в большей степени надуманны?