«Пошли за мной, «Комсомолка», деньги собирать будем!»: как Бледанс и другие звезды помогают больным малышам

Помочь благородному проекту Эвелины Бледанс решили несколько десятков российских звезд: Екатерина Стриженова, Ольга Кабо, Анфиса Чехова, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова (в образе снегурочки), Наталья Фриске (вся в кудрях и с шумной свитой), Тутта Ларсен со своими детьми, группа «Турбомода» с новыми песнями и другие знаменитости.

Столько звезд встретить в одной компании можно только на «застольных» съемках новогодних «огоньков». Но в этот раз они пришли, чтобы привлечь внимание к проблеме лечения детей. Сами, не ради пиара или «пончиков».

Когда набрался полный зал гостей, начался концерт: Брендон Стоун, Анжелика Агурбаш, Наталья Фриске и другие исполнители выходили на сцену, признавались в любви к детям, Бледанс — спонсору.

Журналисты лакомились канапе с селедкой, запивали его шампанским, артисты кино позировали фотографам, и все вместе дружно покачивались в такт музыке. Иногда подпевали.

Через пару часов, когда певцы отпели, опубликовали селфи и решили отдохнуть за столиками, на первый план вышла хозяйка вечера – Эвелина Бледанс.

«А завтра журналисты напишут, что Бледанс ходит с протянутой рукой. Пошли за мной «комсомолка», деньги собирать будем!» — властно сказала она корреспонденту Teleprogramma.pro, и вошла в зал, где ее уже ждал небольшой прозрачный пластиковый куб.

Но собирать деньги не пришлось. Достаточно Бледанс было посмотреть на куб, как он послушно запрыгнул в руки к сидевшей рядом гостьи, потом сразу перекочевал к другой, третьей. Так продолжалось, пока куб не оказался заполнен крупными купюрами.

Вот что значит волевая женщина.

Вид набитой деньгами емкости обрадовал всех присутствующих без исключения, и оживленное общение продолжилось. Гости и звезды пересаживались от столика к столику, ведущий активно готовился к розыгрышу косметики, а из локации с умывальниками, возле дамской комнаты, долго доносился радостный женский смех и восклицания спутниц Натальи Фриске.

Под конец вечера улыбок стало еще больше – начался конкурс, и почти все выиграли косметику. Эвелина Бледанс индивидуально поздравляла каждую победительницу: «Мажьтесь на здоровье!», «Помажьтесь им!», «Не забывайте мазать себя!». Дамы утвердительно кивали, поглядывая на коробочки с кремами. И шли в зал фотографироваться друг с другом, с ведущим вечера и выигранными призами.