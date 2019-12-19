Звездные истории

«Пошли за мной, «Комсомолка», деньги собирать будем!»: как Бледанс и другие звезды помогают больным малышам

Эвелина Бледанс собрала знаменитостей на благотворительный проект.

«Пошли за мной, «Комсомолка», деньги собирать будем!»: как Бледанс и другие звезды помогают больным малышам
Эвелина Бледенс. Фото: личный архив

Помочь благородному проекту Эвелины Бледанс решили несколько десятков российских звезд: Екатерина Стриженова, Ольга Кабо, Анфиса Чехова, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова (в образе снегурочки), Наталья Фриске (вся в кудрях и с шумной свитой), Тутта Ларсен со своими детьми, группа «Турбомода» с новыми песнями и другие знаменитости.

Ирина Безрукова. Фото
Ирина Безрукова. Фото: личный архив
Анфиса Чехова. Фото: личный архив
Анфиса Чехова. Фото: личный архив

Столько звезд встретить в одной компании можно только на «застольных» съемках новогодних «огоньков». Но в этот раз они пришли, чтобы привлечь внимание к проблеме лечения детей. Сами, не ради пиара или «пончиков».

Марина Кравец. Фото
Марина Кравец. Фото: личный архив

Когда набрался полный зал гостей, начался концерт: Брендон Стоун, Анжелика Агурбаш, Наталья Фриске и другие исполнители выходили на сцену, признавались в любви к детям, Бледанс — спонсору.

Журналисты лакомились канапе с селедкой, запивали его шампанским, артисты кино позировали фотографам, и все вместе дружно покачивались в такт музыке. Иногда подпевали.

Анастасия Стоцкая. Фото: личный архив
Анастасия Стоцкая. Фото: личный архив

Через пару часов, когда певцы отпели, опубликовали селфи и решили отдохнуть за столиками, на первый план вышла хозяйка вечера – Эвелина Бледанс.

Эвелина Бледанс с сыном. Фото: личный архив
Эвелина Бледанс с сыном. Фото: личный архив

«А завтра журналисты напишут, что Бледанс ходит с протянутой рукой. Пошли за мной «комсомолка», деньги собирать будем!» — властно сказала она корреспонденту Teleprogramma.pro, и вошла в зал, где ее уже ждал небольшой прозрачный пластиковый куб.

Ирина Салтыкова и Кира Сорокина. Фото
Ирина Салтыкова и Кира Сорокина. Фото: личный архив

Но собирать деньги не пришлось. Достаточно Бледанс было посмотреть на куб, как он послушно запрыгнул в руки к сидевшей рядом гостьи, потом сразу перекочевал к другой, третьей. Так продолжалось, пока куб не оказался заполнен крупными купюрами.

Анна Банщикова. Фото: личный архив
Анна Банщикова. Фото: личный архив

Вот что значит волевая женщина.

Вид набитой деньгами емкости обрадовал всех присутствующих без исключения, и оживленное общение продолжилось. Гости и звезды пересаживались от столика к столику, ведущий активно готовился к розыгрышу косметики, а из локации с умывальниками, возле дамской комнаты, долго доносился радостный женский смех и восклицания спутниц Натальи Фриске.

Мария Кожевникова. Фото
Мария Кожевникова. Фото: личный архив

Под конец вечера улыбок стало еще больше – начался конкурс, и почти все выиграли косметику. Эвелина Бледанс индивидуально поздравляла каждую победительницу: «Мажьтесь на здоровье!», «Помажьтесь им!», «Не забывайте мазать себя!». Дамы утвердительно кивали, поглядывая на коробочки с кремами. И шли в зал фотографироваться друг с другом, с ведущим вечера и выигранными призами.

Алла Довлатова. Фото
Алла Довлатова. Фото: личный архив
Анжелика Агурбаш. Фото
Анжелика Агурбаш. Фото: личный архив
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Анфиса ЧеховаБлаготворительностьИрина БезруковаМарина КравецМария КожевниковаНаталья Фрискероссийские звездысбор пожертвований
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