Звездные истории

Модная елка на Новый год: Анна Калашникова о стиле «винтаж» и «шебби шик»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Модная елка на Новый год: Анна Калашникова о стиле «винтаж» и «шебби шик»
Анна Калашникова. Фото: личный архив

К выбору и украшению елки я всегда подхожу творчески. Стараюсь каждый год не повторяться, потому что Новый год – это не только новая елка, но и новые эмоции и всегда хочется чего-то необычного.

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: личный архив

Я очень люблю живые ели, но мне очень жалко ставить ее, поэтому выбор делаю обычно в сторону искусственных. Когда праздную Новый год в доме, то можно нарядить елочку на улице, но в квартире это невозможно и приходится искать альтернативные варианты.

Мне нравятся два типа: пушистые зеленые ели с искусственным снегом на ветвях и ели необычного цвета – очень стильно смотрятся белые, а если украсить их оригинальными яркими игрушками, то елка становится практически эксклюзивной.

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: личный архив

Каждый год самое главное для меня – это определиться со стилем. В этом году делаю акцент на серебре и белом цвете. Мне нравится, когда елочка украшена в одном стиле, не люблю «солянку». Лучше купить наборов 5-6 игрушек и смешать их между собой. Да, выбор будет не огромным, но елочка будет очень стильно и красиво смотреться.

Как правило, обязательно выбираю несколько эксклюзивных шариков ручной работы, а еще у нас дома есть большая коллекция настоящих советских игрушек, но их я пока не использую — храню, жду прекрасного момента.

Что касается изделий ручной работы – это практически семейная реликвия, которую можно коллекционировать и каждый год пополнять коллекцию красотой. Для этого вовсе необязательно скупать кучу игрушек, достаточно одной – в этом как раз вся суть.

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: личный архив

Что касается стилей, мне нравится винтаж, шебби шик. Шебби шик – это украшения в виде больших бантов, искусственных цветов, шаров, сердечек. Такие елки очень часто можно встретить в фотостудиях, а вот гламур в чистом виде я не люблю – это уже слишком заезжено.

Еще мечтаю как-нибудь реализовать на елке настоящую сказку со всеми героями. Мне кажется, это очень необычно, когда в основу ложатся не просто игрушки, но и целая история. Кстати, кто-нибудь такое вообще делал уже?

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: личный архив

Елку я наряжаю обычно за несколько дней до Нового года, но никак не за полмесяца. Планирую также на макушку елочки установить светодиодную звезду или снежинку – видела в каком-то дорогом отеле в прошлом году и запомнила. Очень красиво!

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: личный архив

Всех с наступающим! А вы уже украсили свои дома? Делитесь в комментариях!

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Тэги:

Анна Калашниковановогодняя елкаНовый год 2020
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Модная елка на Новый год: Анна Калашникова о стиле «винтаж» и «шебби шик»
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