Цирковая семья: почему сын и внуки Юрия Никулина не стали артистами

18 декабря – день рождения Юрий Никулина, артиста, которого давно уже нет с нами, но который остался в памяти зрителей, сыграв множество ролей в самых разных фильмах и на арене цирка.

Конечно, главным образом Юрия Никулина помнят как талантливого циркового клоуна и участника легендарной гайдаевской «троицы» — «Трус, Балбес, Бывалый», а также как Семена Семеновича Горбункова из комедии «Бриллиантовая рука».

Как сложились судьбы его единственного сына и внуков?

Максим Никулин — сын – директор цирка

В 1981 году Максим Никулин окончил факультет журналистики МГУ, после чего почти 10 лет работал по специальности, — в частности, принимал участие в подготовке главной в то время новостной программы страны, «Время».

Затем работал администратором в Цирке на Цветном бульваре, которым руководил его отец. А в 1997-м, после смерти Юрия Владимировича, заменил его на посту гендиректора и художественного руководителя цирка.

А вот артистом Максим Юрьевич так и не стал, хотя в возрасте 11 лет снялся в фильме «Бриллиантовая рука» — в роли мальчика с сачком, который летит в воду от пинка Андрея Миронова.

Сейчас Максиму Юрьевичу – 63 года. Он целиком погружен в работу, а Цирк на Цветном бульваре продолжает каждый сезон удивлять и радовать своих зрителей.

Мария, внучка – живет в Германии, стала врачом

Максим Никулин трижды женился. Первый брак, заключенный в 18 лет, оказался недолговечным и бездетным. Вторая жена подарила ему в 1981 году дочь Машу, однако спустя несколько лет Максим с супругой расстался.

Этот развод стал причиной того, что Максим Юрьевич долгие годы не имел возможности видеть свою дочь – мать увезла девочку в Германию, там Мария получила профессию врача-нейрохирурга, там же вышла замуж за немца…

Со своей взрослой дочерью Максим Никулин познакомился заново не так давно – несколько лет назад. Известно, что Мария воспитывает двух дочерей – Викторию и Валентину.

Юрий, внук – руководит пиар-службой цирка

В третьем браке у Максима Никулина родились двое сыновей – Юрий, названный в честь знаменитого деда, и Максим.

Юрию сейчас 33 года, он, как и его младший брат, окончил Школу-студию МХАТ, а затем стал руководителем пиар-службы Цирка на Цветном бульваре. Правда, поначалу у него была другая мечта – стать гимнастом, и некоторое время Юрий-младший даже выступал в этом амплуа.

Но потом понял: такая профессия отнимает массу времени и сил, ни на что другое их не останется. И переключился на административную работу.

Жену Юрия зовут Анастасия, в семье подрастают сын и дочь – Станиславу 10 лет, а Соне только 4 года.

Максим, внук – организатор гастролей

Младшему внуку Юрия Никулина, Максиму, — 31 год, и он тоже посвящает все свое время цирку, в работу которого его дед вложил всю душу. Максим занимается организацией гастролей труппы, он женат, у него 2-летняя дочь Аня.

И Юрий, и Максим тепло вспоминают своего великого дедушку, не уставая повторять: Юрий Владимирович был удивительно скромным и неприхотливым человеком, добрым и веселым.

Именно таким он запомнился своим внукам, продолжившим дело своего деда. Пусть никто из них не стал артистом, но все-таки благодаря их работе Цирк на Цветном бульваре живет и развивается.

Возможно, гены уникального актера Юрия Никулина проявятся в ком-то из его правнуков? Как вы думаете?