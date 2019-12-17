Как и с кем живет Светлана Бондарчук после развода со знаменитым режиссером

Светлана известна не только своими достижениями, но и тем, что была замужем за режиссером и актером Федором Бондарчуком. В 2016 году они расстались, Федор нашел себе новую возлюбленную — Паулину Андрееву.

А как живется после развода Светлане? Чем она сегодня занимается, с кем встречается?

Первая любовь

С Федором Светлана познакомилась, еще когда училась в старших классах. Это была красивая история любви — Светлана ждала Федора из армии, потом им пришлось противостоять родителям с обеих сторон, которые были против их союза…

Первое время молодые жили у друга Бондарчука — Тиграна Кеосаяна. Свои отношения они зарегистрировали в ЗАГСе, когда Светлане было 22 года.

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Сын Сергей и особенная дочь Варвара

К моменту бракосочетания уже родился их сын, которого назвали Сергеем. А спустя еще 8 лет на свет появилась дочка Варя. Получилось так, что девочка родилась недоношенной, и вскоре врачи поставили неутешительный диагноз — ДЦП и аутизм.

Можно было бы впасть в уныние, опустить руки и предаваться страданиям, но Бондарчуки поступили иначе. Они сказали себе: нет никаких болезней, наша дочь — просто особенная, но от этого не менее любимая. По словам Светланы, Варя — очень открытая и веселая девушка, она мгновенно располагает к себе каждого, кто ее видит, ее просто невозможно не полюбить.

Варя не так много времени проводит в России — она учится за границей, там ей проще совмещать учебу и реабилитацию.

Как распадаются «идеальные» пары

Светлана и Федор Бондарчук целых 25 лет были «идеальной парой», — по крайней мере, такими их считали. Их расставание в 2016 году стало шоком для поклонников талантливого режиссера и актера и известной модели и редактора.

О разводе Светлана сообщила в своем журнале HELLO! — она написала, что благодарна мужу за прожитые годы и что они по-прежнему останутся близкими людьми. Тогда многие осуждали Федора за то, что он ушел от жены к молодой актрисе Паулине Андреевой (сериалы «Оттепель» и «Метод»).

Однако сама Светлана всегда подчеркивала: это не так, вовсе не отношения с Паулиной стали причиной их расставания. И Федор говорил в интервью о том, что со Светланой они расстались за несколько лет до его нового романа — они давно жили к тому времени врозь, просто не хотели афишировать свой разрыв.

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Светлана не грустит в одиночестве

Прошло всего 2 месяца после их развода, и в Instagram Светланы появились снимки, на которых бывшая модель счастливо улыбается рядом с визажистом фирмы Lancome Алексеем Молчановым. Сразу же начались разговоры об их романе. Надо сказать, причины для разговоров были: Светлана и Алексей некоторое время повсюду, и на работе, и на отдыхе, появлялись вместе.

Однако, прошло время, и в конце 2017-го рядом со Светланой появился другой мужчина — успешный фотограф Сергей Табунов (он моложе Светланы на 12 лет).

В последнее время ее все чаще видят в компании 44-летнего Сергея Харченко, директора дизайнерского агентства. По словам Светланы, за эти годы ей не раз предлагали руку и сердце, однако она не спешит снова стать супругой.

Все разговоры о своих отношениях с мужчинами она оставляет без комментариев. «Счастье любит тишину», — повторяет главный редактор журнала HELLO!.

Мы поздравляем Светлану Бондарчук с днем рождения и, конечно, желаем много любви! Ведь для женщины это — самое главное. Даже для очень успешной бизнес-леди.