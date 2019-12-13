Продюсер Губина: «Андрей победил все трудности, талант остался тот же»

Невероятно популярный когда-то, певец перестал выходить на сцену в середине 2000-х: подвело здоровье. За прошедшие с тех пор годы в его жизни было много всякого, Андрею пришлось пережить нелегкие времена.

Но теперь, похоже, весь негатив позади, и мы скоро увидим на сцене того самого Андрея Губина, по которому сходили с ума 15-летние девочки 20 лет назад.

Продюсер Губина Тарас Ващишин: «Это понравится и прежним поклонникам, и молодежи»

Мы созвонились с его помощником и уточнили некоторые вопросы, которые наверняка будут интересны нашим читателям.

Тарас Ващишин, саунд-продюсер, аранжировщик, композитор, подтвердил: «Пока идет работа над материалом».

Наш корреспондент уточнила: на какой возраст будет рассчитана новая программа? Ведь девочки-подростки, которые танцевали под композиции Губина 20 лет назад, давно выросли… Андрею придется завоевывать новую публику «с нуля», предлагая новые песни?

«Андрей тоже меняется, но талант остался тот же, на таком же уровне, — ответил Тарас, — так что будем надеяться, что все это понравится и его прежним поклонникам, и представителям нового поколения. Мы не можем сказать, на какой возраст нацелена новая программа. Творческий человек мыслит не математически, это все гораздо сложнее… Творчество – это магия, ее невозможно объяснить. Это очень тонкий процесс. Только единицы способны пробиться в действительно успешные проекты.

«Все понимают: это будет коммерческий успех»

Мы не могли не спросить – изменится ли имидж Андрея Губина, предстанет ли он перед поклонниками в новом образе?

«Конечно. Он же повзрослел, — подтвердил Тарас. — Давно не мальчик, но – стильный, модный парень. Разные были периоды, нелегко приходилось все эти годы, но сейчас, я надеюсь, Андрей победил все трудности. Поэтому сейчас он все силы отдает подготовке нового материала. Я выступаю как продюсер и помогаю Андрею с созданием фонограмм. Мы с ним работаем почти каждый день».

Продюсер убежден: новый Губин обязательно найдет свое место на эстраде:

«Его ждет огромная армия поклонников. Все понимают, что это будет коммерческий успех. Все готовится пока на уровне аранжировок, но самое главное – это то, что Андрей поет. Он же не хотел петь совершенно, а сейчас он поет, и поэтому столько радости у тех, кто с ним работает. Создана целая команда, которая занимается Андреем Губиным».

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Для начала будут треки на YouTube

Продюсер Андрея Губина рассказал, что для начала команда певца планирует запустить новые треки на радио, на YouTube, а потом уже можно будет объявить о концертных выступлениях.

«Если будет какой-то удачный сингл, то, скорее всего, снимем и клип, — добавил Тарас Ващишин, — потому что это часть медиа-раскрутки. Я думаю, все сложится удачно, потому что еще месяцев 5 назад не было никаких позитивных подвижек в этом направлении, а сейчас они есть».

«Андрей отлично настроен!»

На наш вопрос – как настроен сам Губин? – Тарас воскликнул:

«Отлично настроен! В том-то и дело. Все ведь от него исходит, мы вместо него не можем это сделать. Мы можем только помочь – и делаем это. Это большая работа команды его друзей, которые его всегда поддерживали и всегда были рядом. Но все равно от него зависит, от его желания и стремления».

Мы спросили – а что будет, если вдруг новая программа не получит ожидаемого успеха? Ведь такого развития событий тоже нельзя исключать. Не сломает ли это Андрея?

«Думаю, нет, — ответил Тарас, — потому что у Андрея очень серьезные бойцовские качества. Тем более, зная, сколько у него треков в загашнике, он мне показывал очень много зарисовок… У меня все-таки есть немалый опыт, и я вижу, — «в стол» это или не «в стол». Могу сказать: там есть по-настоящему бомбические вещи, которые точно понравятся.

А вообще хочу сказать, никто не может точно спрогнозировать наперед и сказать – «я написал хит», разве что очень наивный человек. Это уже будет решать публика, которая услышит эти песни».

Мы желаем Андрею Губину и его команде безоговорочной победы в этом нелегком деле – возвращении былой популярности. Пусть все сложится удачно!