Звездные истории

Служебные романы: кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности

Иногда, наблюдая за экранными страстями, мы невольно задумываемся: неужели можно настолько достоверно сыграть любовь, если не влюблен на самом деле?

Служебные романы: кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности
Романы в кино и в жизни. Фото: кадры из фильмов

И ведь нередко догадка зрителя оказывается верной. История знает случаи, когда придуманная сценаристами и режиссерами любовь настигала актеров и становилась очень даже реальной.

Мария Куликова – Денис Матросов

Мария Куликова в сериале "Склифософский"
Мария Куликова в сериале «Склифософский»

Молодые, красивые, талантливые, они познакомились во время съемок сериала «Две судьбы», и Мария Куликова сразу влюбилась в Дениса Матросова. Он тоже не смог остаться равнодушным к чарам красивой актрисы, и вскоре после окончания съемок они сыграли свадьбу.

Денис Матросов в фильме "Я больше не боюсь"
Денис Матросов в фильме «Я больше не боюсь»

В 2011 году в семье родился сын, которого назвали Иваном. Однако спустя 5 лет после свадьбы Мария и Денис расстались. Актриса не смогла простить мужа, узнав о его измене.

Ольга Медынич – Джемал Тетруашвили

Актеры Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили. Фото
Актеры Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили. Фото: Инстаграм

В сериале «Светофор» (первые серии которого были показаны весной 2011 года) Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич играют влюбленных, которые потом становятся семьей. Вскоре после начала съемок в прессе начали появляться сообщения о романе между Ольгой и Джемалом.

Однако пара долго пыталась скрыть взаимные нежные отношения. Даже рождение совместного ребенка не заставило их раскрыть карты. И только в 2016 году Ольга рассказала в эфире программы «Наедине со всеми» о том, что они с Джемалом зарегистрировали брак.

Екатерина Климова – Игорь Петренко

Екатерина Климова и Игорь Петренко в фильме «Мечты из пластилина»
Екатерина Климова и Игорь Петренко в фильме «Мечты из пластилина»

В сериале «Московские окна» Игорь Петренко и Екатерина Климова играли влюбленных. Однажды по сценарию он подхватил Катю на руки и понес в постель. А она только и мечтала – хоть бы это никогда не заканчивалось…

В то время оба были несвободны. И все же новые чувства так захватили Игоря и Екатерину, что они решили быть вместе. Петренко развелся с женой довольно быстро, а вот Климову ее муж долго не хотел отпускать.

И все-таки они поженились, и прожили вместе 10 лет, и родили двоих сыновей… А потом расстались.

Агата Муцениеце – Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный в фильме "Закрытая школа"
Агата Муцениеце и Павел Прилучный в фильме «Закрытая школа»

Первый же поцелуй в кадре заставил Павла Прилучного влюбиться в Агату Муцениеце. Этот судьбоносный поцелуй произошел во время съемок сериала «Закрытая школа». Только вот Агата была несвободна.

Павел мудро решил подождать: уже тогда было понятно, что отношения Агаты с ее мужчиной не самые радужные. И правильно сделал. Довольно скоро последовало расставание, и через некоторое время она согласилась выйти замуж за Прилучного. В их семье подрастают сын и дочь.

Анастасия Заворотнюк – Сергей Жигунов

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале "Моя прекрасная няня"
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов в сериале «Моя прекрасная няня»

И на этот раз все началось на съемочной площадке. Снимался сериал «Моя прекрасная няня». Анастасия Заворотнюк играла бойкую девушку, которую успешный бизнесмен (Сергей Жигунов) взял на работу – няней для своих троих детей. По сюжету, герой Жигунова влюбляется в очаровательную няню.

Так получилось и в жизни. Анастасия покорила сердце актера, и он ушел от жены. Впрочем, роман продлился всего два года. Потом Жигунов вернулся к жене, а Заворотнюк стала женой фигуриста Петра Чернышева.

Юлия Такшина – Григорий Антипенко

Юлия Такшина в сериале «Не родись красивой», 2005-2006 гг
Юлия Такшина в сериале «Не родись красивой», 2005-2006 гг.

Они познакомились, снимаясь в сериале «Не родись красивой». Ни о каком взрыве эмоций не было и речи – просто Юлия Такшина и Григорий Антипенко оказались единственными некурящими в группе, поэтому во время массовых перекуров поневоле оставались вдвоем и подолгу разговаривали.

Григорий Антипенко в сериале «Не родись красивой», 2005-2006 гг.
Григорий Антипенко в сериале «Не родись красивой», 2005-2006 гг.

Скоро Юлия и Григорий поняли, что не могут жить друг без друга. Правда, свои отношения они не регистрировали, но все же долгое время жили вместе. У них родились сыновья – Иван и Федор. Впрочем, спустя некоторое время пара разошлась.

А как вам кажется – стоит ли доверять искренности чувств, возникших под влиянием «киношной» атмосферы?

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Тэги:

Агата МуцениецеАнастасия ЗаворотнюкГригорий АнтипенкоЕкатерина КлимоваМария КуликоваОльга МедыничПавел ПрилучныйСергей Жигунов
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Служебные романы: кто из актеров влюбился по сценарию, а женился в реальности
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