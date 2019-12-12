Батурина рыдала, Путин молчал: с Юрием Лужковым простились, не открывая гроба

Во время отпевания в храме Христа Спасителя не осталось свободного места.

В четверг, 12 декабря, тысячи людей на протяжении нескольких часов шли в храм Христа Спасителя, чтобы проститься с бывшим московским градоначальником. Чиновники, пенсионеры, политики, артисты и музыканты – все стояли в очереди к гробу Юрия Лужкова.

На станции «Кропоткинская», чтобы избежать столпотворения у входа в храм, перекрыли один из выходов.

Такую картину в нынешней Москве встретишь нечасто – молодые женщины и солидные мужчины плачут, пытаясь прикрыть свои слезы платками или отворачиваясь от окружающих.

Наверное, любовь к политикам проявляется именно так – люди бросают свои дела и спешат продемонстрировать свое уважение к человеку, которого никогда лично не знали.

«Он понимал москвичей. Ошибки были, никто не спорит. Но Лужков любил Москву, прислушивался, старался не доставлять лишних хлопот жителям города. Помните, как он категорически запретил платные парковки по всему городу, как пытался найти деньги на строительство Второго транспортного кольца и диаметров? Это же его идеи. Мы потеряли своего человека, ушел один из нас – москвичей», – поделилась с Teleprogramma.pro сотрудница одного из столичных музеев Виктория.

Вместе с простыми жителями города к девяти утра одними из первых пришли проститься с экс-мэром Шамиль Тарпищев, спикер Госдумы Вячеслав Володин и ректор МГУ Вячеслав Садовничий.

Вдова Лужкова – Елена Батурина — приехала в храм Христа Спасителя с дочерьми около 10 утра. Сдержанно, стараясь не проявлять эмоций, они принимали соболезнования. Но не сдержались, когда к ним подошел Григорий Явлинский. Заплакали.



По очереди, почти друг за другом в храме появлялись Сергей Шойгу, Герман Греф, Владимир Колокольцев, Петр Бирюков, Владимир Мединский, Надежда Бабкина, Олег Газманов, Геннадий Хазанов, Анита Цой со своим супругом, близким другом и пресс-секретарем Лужкова Сергеем Цоем.

Политики и звезды воздерживались от разговоров с прессой. Только произносили прощальные слова у гроба.

«Юрий Михайлович Лужков много сделал для развития социальной сферы. Многие принципы, внедренные им, перенесены из Москвы на все пространство страны. Примите соболезнования от лица правительства Российской Федерации», — обратилась к семье Лужкова вице-премьер Ольга Голодец.

Удивил закрытый гроб. Многие хотели посмотреть на прощание на лицо любимого мэра, но крышка гроба была заколочена. В толпе шептались о неудачной операции. Кто-то засомневался в том, что бывший мэр Москвы вообще умер. Кто-то интересовался у охранников, на что те только пожимали плечами.

В 11.00, когда храм, вмещающий 5 тысяч человек, был уже забит людьми, появился Патриарх Кирилл. Перед отпеванием он назвал Лужкова мужественным человеком, который ничего не боялся и воссоздал храм Христа Спасителя.

«Хочу отметить, что он очень внимательно относился к людям. Малоимущим в том числе. Это было его решение – ввести доплаты пенсионерам, всем нуждающимся. Многое в его обязанности не входило, он делал это по велению совести. Мы стоим у гроба человека сильного ума и доброго сердца», — сказал Патриарх, после чего начал службу.

К концу отпевания в огороженное пространство для родных внесли еще один стул.

«Для Путина», — тут же зашептались старушки. Стул, как оказалось, действительно предназначался для президента, но воспользовался он им только ближе к часу дня.

Владимир Путин подошел к гробу Юрия Лужкова и некоторое время молчал. Видимо, он решил не произносить официальных слов прощания и подошел к Елене Батуриной. Несколько минут он беседовал со вдовой, после чего покинул церемонию.

После ухода Путина родственники Юрия Лужкова пару минут активно беседовали между собой, после чего из храма стали выносить венки. Прощание закончилось.

Светлая память Вам, Юрий Михайлович…