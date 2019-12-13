Иосиф Кобзон: как живут родственники певца спустя полтора года после его смерти

Иосифа Давыдовича не стало больше года назад. Как сегодня живет женщина, разделившая с ним и славу, и трудности?

Их брак продлился долгих 47 лет, и все, кто их знал, в один голос твердили: именно Нелли продлила земное существование своего мужа. Своей заботой, своей любовью.

А ведь поначалу она приняла его предложение, не будучи особо влюбленной…

Из Ленинграда – в Москву

Юная ленинградка Нелли Дризина, отправляясь в Москву к маминой подруге, даже не подозревала, что найдет в столице свое счастье. С Иосифом Кобзоном (он был старше Нелли на 13 лет, и у него за плечами было уже два развода) девушка познакомилась в гостях. Импозантный мужчина пригласил ее погулять, но воспитанная Нелли отказалась: «С незнакомыми мужчинами по ночной Москве не гуляю!».

Тогда Кобзон пригласил неприступную красавицу в «Современник». Нелли была удивлена: их встретила сама Галина Волчек, проводила на лучшие места, а после спектакля ее спутника окружила восторженная толпа, и он раздавал автографы

А совсем скоро покоренный Иосиф появился у дверей ленинградской квартиры Нелли – с огромным букетом.

Три условия невесте

Кобзон без памяти влюбился в красивую, аккуратную, милую Нелли, — недаром ее еще со школы прозвали «куколкой». И сделал девушке предложение, но дополнил его тремя условиями.

Во-первых, его будущая жена должна любить свекровь даже больше, чем мужа. Во-вторых, стараться оставаться мягкой и доброй в супружеской жизни. И в-третьих – даже не пытаться стать певицей или актрисой. Хватит – у него уже были такие жены, Вероника Круглова и Людмила Гурченко…

Нелли честно выполнила все условия. Она добросовестно занималась семьей, домом, детьми, обеспечивая талантливому супругу спокойную семейную жизнь.

Сын Андрей и трое внуков

Иосиф Давыдович успел порадоваться тому, какой большой и дружной получилась его семья. Первенец – Андрей – с юности проявлял музыкальные способности, и его отправили учиться в музыкальное учебное заведение в Голливуде. Некоторое время он играл в разных группах, а потом занялся бизнесом.

Он рано женился, одна за другой родились две дочери – Полина и Анита. Впрочем, через некоторое время Андрей расстался с женой – моделью Екатериной Полянской. Их дочери получили музыкальное образование – играют на арфе и на фортепиано.

Второй его избранницей стала Настя Цой, о которой родители Андрея узнали только когда девушка уже была беременна. Появление в 2008 году внука Михаила привело Иосифа Кобзона в восторг – это был на тот момент его единственный внук! Сейчас Михаил учится в английской школе.

Дочь Наталья и четверо внуков

Дочь Иосифа и Нелли, Наталья, окончила МГИМО, но ее работой стала семья – она вышла замуж за гражданина Австралии Юрия Раппопорта, и скоро их семья пополнилась четырьмя детьми. Дочерей зовут Идель, Мишель и Орнелла-Мари, а сыну дали имя Джозеф (Иосиф) – в честь деда, разумеется.

Идель прекрасно рисует, ее ждет карьера дизайнера. У Мишель – очень привлекательная внешность и прекрасный голос, девушка поет. 15-летняя Орнелла-Мари пока мечтает о карьере модели. А 9-летний Джозеф грезит о космосе. Семья Натальи Раппопорт живет в Лондоне.

Мы поздравляем Нелли Михайловну Кобзон с днем рождения и желаем крепкого здоровья, сил и мужества, — ведь она так нужна своим детям и внукам.