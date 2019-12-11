Звездные истории

Наследство Лужкова: «жалкие» 600 миллионов за брошенную квартиру на «Маяковке»

Адвокат считает, что бывший мэр и его супруга Елена Батурина прекрасно знали, как и где можно прятать свои активы.

Наследство Лужкова: «жалкие» 600 миллионов за брошенную квартиру на «Маяковке»
Юрий Лужков скончался в Мюнхене на 84-м году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Смерть бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, ушедшего на заслуженный отдых в 2010 году, шокировала многих, несмотря на его почтенный возраст – 83 года.

Уже известно, что из Мюнхена, где скончался Юрий Михайлович, его тело будет доставлено в Москву. Похоронят экс-мэра на Новодевичьем кладбище.

Между тем, уже сейчас в соцсетях люди задаются вопросом: а сколько добра, движимого и недвижимого, успел накопить к старости столь известный человек как Лужков, и кому оно достанется? Народ уверен, что у Лужкова осталась, и куча квартир, и счета в зарубежных банках. Впрочем, СМИ эту информацию не подтверждают.

Как пишут сегодня многие Интернет-издания, из наследства у экс-мэра, помимо его пасеки, имелась всего одна квартира в центре Москвы, правда, очень большая и стоящая «бешеных» денег.

Таким Юрий Лужков запомнился многим москвичам. Фото
Таким Юрий Лужков запомнился многим москвичам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наследники первой очереди – жена и дети

Единственная квартира, принадлежащая Юрию Михайловичу, расположена в центре столицы — на 3-й Тверской-Ямской улице, недалеко от станции метро «Маяковская». Ее общая площадь составляет 450 квадратных метров, и цена у этих метров соответствующая – как минимум 600 миллионов рублей

По некоторым данным, в квартире на протяжении последних десяти лет никто не жил, а значит наследникам Лужкова будет гораздо проще, к примеру, продать ее и поделить вырученные от этой сделки деньги между собой.

А кому же достанется наследство? Как известно, в соответствии с законодательством нашей страны, человек при жизни может составить завещание, в котором распределяет свое имущество так, как пожелает. Если же завещания не было, наследство распределяется между его близкими в порядке очередности.

«Все, что было непосредственно на нем, при условии отсутствия завещания, будет распределяться между наследниками первой очереди, которыми в данном случае являются дети и супруга. Если не было завещания, то все делится между ними в равных долях», – заявил порталу Teleprogramma.pro известный адвокат Сергей Жорин.

Супруга Лужкова — 56-летняя бизнесвумен Елена Батурина. В браке с Юрием Михайловичем у них появились две дочери — Елене Лужковой сейчас 27 лет, Ольге Лужковой — 25-лет. Старших детей — Михаила и Александра — родила Лужкову его первая жена Марина (она скончалась в 1988 году).

Юрий Лужков, Елена Батурина и их дочери. Фото
Юрий Лужков, Елена Батурина и их дочери. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лужков мог прятать нажитое в оффшорах

По мнению Жорина, часть имущества бывшего мэра Москвы могла быть надежно «спрятана», и мы о ней никогда не узнаем.

«В случае с Лужковым, я думаю, все достаточно сложно. Я не могу утверждать, потому что не знаю схему владения его активами.

Но очень многие состоятельные люди такого уровня не всегда являются фактическими, юридическими владельцами тех или иных активов. Очень часто они владеют чем-то через оффшорные компании, через какие-то фонды и так далее.

Учитывая, что у Юрия Михайловича очень умная и прогрессивная супруга, я думаю, что она в курсе, что и как. Но в теории какая-то часть имущества может быть «утеряна», если она не была оформлена на него, если он чем-то владел через оффшоры или фонды. Здесь могут возникнуть сложности».

Об уме супруги Юрия Михайловича, Елены Батуриной, известно всем. Все также знают, что это состоятельная женщина, бизнесвумен. Ее собственное состояние на сегодняшний день оценивается в 1,2 миллиарда долларов, а потому, возможно, эти 600 миллионов – для нее не такая уж большая сумма. Мы предположили, что она может отказаться от доли наследства в пользу своих дочерей, или всех детей Лужкова.

«Можно отказаться от своей доли наследства в пользу кого-то, но я сомневаюсь, что это произойдет, поскольку супруга Юрия Михайловича – женщина в полном расцвете сил, она может самостоятельно принимать какие-то решения. Не думаю, что это целесообразно. В любом случае, они решат.

Единственное, у меня вызывают сомнение активы, которыми он мог владеть через каких-то людей. Это частая форма, тем более, что человек долгое время был чиновником. Не все может быть оформлено на него или его супругу.

И вот здесь вполне возможны недобросовестные действия тех или иных номиналов. Номинал скажет, что это принадлежит ему, и «до свидания». И что-либо доказать юридически здесь будет крайне сложно.

Со всем остальным, я думаю, разберутся. Но, опять-таки, Елена Батурина – очень умный и грамотный человек, там все будет в порядке», – считает адвокат.

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Наследство Лужкова: «жалкие» 600 миллионов за брошенную квартиру на «Маяковке»
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