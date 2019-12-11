«Лопырева – фрик, а Собчак любит поунижать»: звезды о конфликте Ксении и Виктории

По словам Виктории, Ксения Собчак «с маниакальным упорством» стремится общаться с ней – пишет личные сообщения, настаивает на интервью, не оставляет в покое в информационном пространстве…

Однако Виктория, по ее признанию, не собирается взаимодействовать с Ксенией, потому что не уважает ее как человека.

В послании Виктории содержалось немало и других нелестных определений в адрес Ксюши, — например, Лопырева назвала ее «конферансье и блогером средней руки» и подчеркнула, что Собчак использует «гаденькие» приемы.

Мы спросили у тех, кто лично знаком с обеими девушками: как они относятся к этому конфликту, на чьей они стороне и кем они считают Ксению Собчак — «средней руки блогером» или профессиональным журналистом?

Рустам Солнцев: «Людей, которые ей не нужны, Собчак опускает»

Известный телеведущий и шоумен, бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев ответил нашему корреспонденту:

«Тут надо понимать такую вещь. Те люди, которые Собчак не нужны, не входят в ее круг, она их очень сильно опускает. Даже не задумываясь о том, что эти люди в такие моменты переживают, нужно ли им все это, вся эта буффонада в исполнении Ксюши, зачем она это делает, за что она им мстит…

Так что Лопырева прекрасно знает, чем может окончиться беседа с Ксенией. Люди расстраиваются, когда понимают, во что они попали, но уже поздно сдавать назад».

«Интервью – для того, чтобы поунижать Викторию»

Мы спросили – зачем, по мнению Рустама, Ксения так упорно хочет побеседовать с Викторией Лопыревой? Шоумен убежден: интервью нужно, чтобы унизить Вику:

«Задавать ей всякие вопросы – зачем мужика увела, что в Дубае полгода делала, и так далее. Поставить ее в неудобное положение, всячески поунижать…

Ей хочется, чтобы у нее просмотры были, да. Потому что у нее много накрученных просмотров – все-таки Собчак – это уже вчерашний день. Она просто телеведущая.

Телеведущий – это кто? Это человек, который озвучивает редакторский посыл через «ухо» (специальный прибор связи, крепящийся на ухе и передающий ведущему слова редактора, — ред.).

С каких это пор телеведущие стали кем-то? Телеведущий – это даже не журналист. Он просто рот открывает и все. Редко кто из них интересен. Ну и вот эти все ее подруги… Мало интересного. Они смотрят в первые часы – пошел какой-то набор просмотров. Значит, надо подкручивать. Я думаю – сильно подкручивают, много».

Мария Погребняк: «Я бы тоже не пошла на шоу Ксении Собчак»

Мы обратились к дизайнеру и инстаблогеру Марии Погребняк, как к человеку, достаточно близко знавшему Викторию Лопыреву, с вопросом: почему все-таки Виктория отказалась общаться с Ксенией? Может быть, просто испугалась?

«Я не знаю… На самом деле я никогда не была подружкой Виктории Лопыревой, мы просто были в одной компании, — призналась Мария. — А насчет шоу Ксении Собчак… Я бы тоже не пошла на это шоу, как и мой муж. Потому что мы не хотели бы, чтобы ковырялись в нашем белье.

Что я могу с уверенностью сказать — мне очень нравится Ксения Собчак как журналист. Я не дружу и не общаюсь с Ксюшей, но считаю, что она офигенный журналист».

Виктория Боня: «Собчак – как стервятник, летит на любую добычу»

С точки зрения актрисы, телеведущей и модели Виктории Бони, цель Ксении Собчак – поймать хайп на теме Лопыревой и при этом продемонстрировать собственное превосходство:

«Я давно заметила – Собчак, как стервятник, летит на любую добычу, а тема Лопыревой сейчас одна из самых животрепещущих.

Как только начинает «попахивать» жареным – Собчак тут как тут. Так что ничего удивительного в этом нет. Собчак и мне предлагала, еще в начале лета, сделать интервью. Но я не тот человек, который будет молчать или лебезить перед ней.

Зачем ей это надо? Ну, похайпиться, безусловно. А еще – почувствовать свое превосходство. Я думаю, если она будет делать интервью – то обязательно так, чтобы унизить Викторию.

Нет, я бы не сказала, что Собчак – блогер средней руки. Она умная женщина, мы все прекрасно это знаем. Она остроумная, она знает, какие вопросы нужно задавать, она готовится к своим программам…

Так что, я думаю, Вика так охарактеризовала ее из личной неприязни, из-за обиды. Я считаю – Собчак профессионал. Если бы она была «блогер средней руки» — я думаю, Вика скорее бы к ней пошла на интервью».

Дана Борисова: «Программы Собчак – бесподобны!»

«Лопырева просто струсила, — уверена Дана Борисова. — Она уже в последнее время превратилась во фрика. И красивая, и все, но… Если раньше к ней было какое-то уважение – футбол и все такое, то сейчас все иначе. И ее брак, я считаю, это, конечно, мезальянс. Она хорохорится, но все плохо».

Мы спросили Дану – пошла бы она на программу к Ксении Собчак, если бы ее позвали?

«Конечно, пошла бы, — ответила Дана. – Меня уже ничем не испугаешь, все знают мою историю. Все, что можно было, уже давно рассказано.

Что касается профессионализма Собчак, то ее программы, особенно с Малаховым, с Шепелевым, — бесподобны!».

А как вы думаете – на чьей стороне правда?