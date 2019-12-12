Наташа Королева, Кристина Орбакайте и другие российские звезды, живущие на две страны

Они популярны на родине – в России. Однако жить предпочли в других странах – там, где теплее и комфортнее.

К нам же эти знаменитости давно уже приезжают только на гастроли. Ну, или просто в гости.

Валерий Леонтьев – США

У 70-летнего Валерия Леонтьева, конечно, есть квартира в Москве, однако большую часть времени он проводит в Майами (США), где не так давно приобрел виллу (по соседству, кстати, находится вилла Уитни Хьюстон). Рассказывают, что это «гнездышко» оценивается в 5 миллионов долларов, там имеется 6 спален, бассейн и, конечно же, оборудован тренажерный зал.

Леонид Агутин и Анжелика Варум — США

У этой звездной пары тоже есть заокеанская недвижимость. Они живут в Майами, в их собственности – три квартиры в элитной высотке, одна из которых записана на их дочь Лизу.

Кстати, девушка выросла в Америке и по-английски говорит лучше, чем по-русски. В одном из интервью Леонид Агутин признался: одной из главных причин покупки американской недвижимости было здоровье его тестя, — ему требовалась помощь американских врачей.

Наташа Королева и Тарзан – США

И снова – Майами, который давно уже стал родным домом для многих звезд российского шоу-бизнеса. Здесь получает образование сын Наташи Королевой и Тарзана – Архип, поэтому вполне естественно, что звездные родители обеспечили ему комфортное проживание и сами довольно часто живут у самого океана.

Кристина Орбакайте — США

Певица вместе с семьей предпочитает большую часть времени проводить в Майами – у нее там отличная квартира с видом на Атлантический океан. В элитном доме расположено 12 ресторанов, есть теннисный корт, магазины, а стоит квартира в такой доме, как говорят, 4 миллиона долларов.

На имя дочери Клавдии записана московская квартира, а лето вся семья предпочитает проводить в особняке Аллы Пугачевой на Истре.

Ингеборга Дапкунайте — Великобритания

Еще в 1993 году популярная в нашей стране актриса Ингеборга Дапкунайте переехала в Лондон, выйдя замуж за английского режиссера. Потом они развелись, но Ингеборга уже настолько «вросла» в эту страну, что осталась жить в Лондоне.

Наталья Ионова – Испания

Певица Наталья Ионова (Глюк’oZa) выбрала для своего местожительства испанский город Марбелью. Вместе с мужем Александром Чистяковым Наташа проводит много времени на своей роскошной вилле. Здесь певица родила обеих дочек, и для девочек Испания стала родной и близкой.

Разумеется, есть у звезды недвижимость и в России: в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье.

Алена Апина – Испания

Очень любит Марбелью и Алена Апина. Певица предпочитает проводить в этом испанском городе все теплое время года: она с удовольствием принимает гостей из России, сама ходит в гости, словом, не скучает.

А приобрести недвижимость в Испании певице посоветовал врач – жить в теплых краях полезно было ее дочери Ксении, когда она была маленькой. Правда, позднее, когда встал вопрос об учебе, Ксения все-таки выбрала Россию. Так что в Испанию они приезжают отдохнуть, а остальное время проводят на родине.

Наталья Ветлицкая — Испания

Больше 10 лет назад Наталья Ветлицкая уехала жить в Испанию. Там она купила дом в курортном городке, там растет ее дочь… Наталье нравится, что в этом городке почти нет русских туристов, ее привлекают тишина и уединение.

Впрочем, и с Россией певица расставаться не спешит: уже объявлено о большом гастрольном туре Ветлицкой по городам нашей страны.

Алексей Серебряков – Канада

Народный артист РФ Алексей Серебряков эмигрировал в Канаду еще в 2012 году. При этом он продолжает сниматься в фильмах российских режиссеров. На все гневные высказывания и обвинения актер отвечает просто: это попытка пожить на другой территории. Серебряков добавляет: где бы он ни жил, он продолжает оставаться гражданином России.

А как вы думаете – не снизится ли популярность артистов, которые большую часть времени проводят за границей?