Звездные истории

Меган Маркл хочет собрать десятки миллионов долларов на благотворительность

Для выполнения этой задачи герцогиня подключила знаменитую голливудскую пиарщицу.

Меган Маркл хочет собрать десятки миллионов долларов на благотворительность
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

Королевская семья активно участвует в благотворительности. Так, Кейт Миддлтон в преддверие Рождества стала послом организации Family Action, которая занимается помощью нуждающимся семья с детьми. А Меган Маркл поработала волонтером на общественной кухне в Канаде на День благодарения.

Теперь герцогиня Сассекская поставила перед собой новую амбициозную цель: собрать десятки миллионов долларов для фонда Sussex Royal, который она создает вместе с мужем принцем Гарри. Для выполнения этой задачи Меган попросила о помощи известную голливудскую пиарщицу Келли Томас Морган. Специалистка является руководителем PR-гиганта Sunshine Sachs, в рамках которого занималась многочисленными благотворительными акциями на западном побережье США, а также представляет интересы многих голливудских актеров, включая Леонардо Ди Каприо, Натали Портман, Барбру Стрейзанд, Дженнифер Лопес и семью Майкла Джексона.

По данным источников, Келли Морган работает с Маркл в частном порядке, помогая в запуске фонда и разработке стратегии на ближайшие 18 месяцев.

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

«Меган Маркл, хоть и формально находится на каникулах от королевских обязанностей, но не снимает ногу с педали газа. Она не из тех женщин, которые любят бездельничать. Кроме того, Меган всегда занималась благотворительностью, даже когда ещё не была замужем за принцем Гарри», – сказал инсайдер, знакомый с проектом, изданию DailyMail.

Герцогиня Сассекская познакомилась с Келли Морган еще во время съемок в сериал «Форс-мажоры» и пригласила ее на свою свадьбу с принцем Гарри в мае 2018 года. Тогда же актриса начала налаживать связи со многими знаменитостями и их друзьями. Сейчас, являясь представителем британской королевской семьи, Меган Маркл решила использовать свое внушительное влияние на благо общества.

Принц Гарри И Меган Маркл. Фото
Принц Гарри И Меган Маркл. Фото: Globallookpress

«Меган считает, что голливудские актеры и американские бизнесмены – это ключ к успешному сбору средств на благотворительность. Она понимает, что сотрудничество с США, быстро принесет десятки миллионов долларов. Меган тратит много своего времени и энергии на подготовку каждого аспекта деятельности королевского фонда и активно ищет спонсоров. Принц Гарри целиком и полностью поддерживает супругу в этой деятельности», – сообщают СМИ.

Ожидается, что благотворительный фонд герцога и герцогини Сассекских начнет работу весной 2020 года.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БлаготворительностьГолливудкоролевские новостиМеган МарклПринц Гарри
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Меган Маркл хочет собрать десятки миллионов долларов на благотворительность
Интересно?
Поделись с друзьями: