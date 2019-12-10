Меган Маркл хочет собрать десятки миллионов долларов на благотворительность

Королевская семья активно участвует в благотворительности. Так, Кейт Миддлтон в преддверие Рождества стала послом организации Family Action, которая занимается помощью нуждающимся семья с детьми. А Меган Маркл поработала волонтером на общественной кухне в Канаде на День благодарения.

Теперь герцогиня Сассекская поставила перед собой новую амбициозную цель: собрать десятки миллионов долларов для фонда Sussex Royal, который она создает вместе с мужем принцем Гарри. Для выполнения этой задачи Меган попросила о помощи известную голливудскую пиарщицу Келли Томас Морган. Специалистка является руководителем PR-гиганта Sunshine Sachs, в рамках которого занималась многочисленными благотворительными акциями на западном побережье США, а также представляет интересы многих голливудских актеров, включая Леонардо Ди Каприо, Натали Портман, Барбру Стрейзанд, Дженнифер Лопес и семью Майкла Джексона.

По данным источников, Келли Морган работает с Маркл в частном порядке, помогая в запуске фонда и разработке стратегии на ближайшие 18 месяцев.

«Меган Маркл, хоть и формально находится на каникулах от королевских обязанностей, но не снимает ногу с педали газа. Она не из тех женщин, которые любят бездельничать. Кроме того, Меган всегда занималась благотворительностью, даже когда ещё не была замужем за принцем Гарри», – сказал инсайдер, знакомый с проектом, изданию DailyMail.

Герцогиня Сассекская познакомилась с Келли Морган еще во время съемок в сериал «Форс-мажоры» и пригласила ее на свою свадьбу с принцем Гарри в мае 2018 года. Тогда же актриса начала налаживать связи со многими знаменитостями и их друзьями. Сейчас, являясь представителем британской королевской семьи, Меган Маркл решила использовать свое внушительное влияние на благо общества.

«Меган считает, что голливудские актеры и американские бизнесмены – это ключ к успешному сбору средств на благотворительность. Она понимает, что сотрудничество с США, быстро принесет десятки миллионов долларов. Меган тратит много своего времени и энергии на подготовку каждого аспекта деятельности королевского фонда и активно ищет спонсоров. Принц Гарри целиком и полностью поддерживает супругу в этой деятельности», – сообщают СМИ.

Ожидается, что благотворительный фонд герцога и герцогини Сассекских начнет работу весной 2020 года.