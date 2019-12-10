Бурунов, Смехова и другие звезды на премьере «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел 2»

В Москве состоялся закрытый показ новогодней комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2». Создатели картины надеются, что фильм станет культовым. А что думаете вы?

В комедии рассказывается про полицейского из барвихинского отделения Владимира Яковлева, которого искрометно сыграл Сергей Бурунов. Создатели фильма — киностудия Legio Felix и телеканал ТНТ.

Новогодний сюжет и все-все-все

Начальство поручило Володе Яковлеву в Новый год поймать опасных преступников, ограбивших ювелирное предприятие. А как же праздник? Не переживайте, в удовольствии рублевский коп себе тоже отказывать не планирует.

Мы делали большой материал про закулисье фильма. Оказывается, снимали зимнюю картину летом! Землю застилали специальным покрытием, похожим на снег, а художники рисовали компьютерную графику.

Еще в новом фильме зрителей ждет масса трюков, ловушек и маневров, которые делают ленту изобретательной и похожей на знаменитый «Один дома». Картина производства киностудии Legio Felix и телеканала ТНТ.

На премьеру «Полицейского с Рублевки. Новогодний беспредел 2» в Москве пришли много знаменитостей. Лева из Би-2, Дмитрий Хрусталев, Алика Смехова, Андрей Гайдулян, Анна Котова, Клава Кока, Карина Мишулина, Кирилл Мелехов, Кристина Александрова и многих других.