«Теперь нет у нас человека, который бы заступался за Москву…»: Разин, Лещенко и другие звезды о Лужкове

Не стало Юрия Лужкова – экс-мэра Москвы, человека, который стал легендой при жизни. Журналисты Teleprogramma.pro спросили известных артистов, которым повезло знать Юрия Михайловича лично: они помнят времена Юрия Михайловича?

Каким они вспоминают Лужкова, какие поступки, дела и слова бывшего мэра столицы первыми всплывают в памяти?

Иосиф Пригожин: «Хорошим был хозяйственником»

Продюсер Иосиф Пригожин не мог сдержать эмоций при известии об уходе Юрия Лужкова:

«Он был хорошим хозяйственником. Много чего он делал, я сейчас не хочу даже в подробности вдаваться. Было много хорошего, но было и много странного. Не хочется верить… Но если в самом деле так – то это грустно. Он хороший человек был, хороший дядька…».

Анита Цой: «Невероятная любовь и преданность своей жене»

Певица Анита Цой на наш вопрос о Юрии Лужкове ответила:

«Это невосполнимая, очень большая утрата. Юрий Михайлович был одним из самых выдающихся хозяйственников современности. Это правда.

Человек, который решал социальные вопросы населения с большой душой. Человек, который построил Москву. Москва при нем заблистала – после длительного времени опустошения и перемен, которые происходили с Москвой, она при Лужкове стала одной из самых сильных, мощных столиц мира.

Талантливый человек. Я была с ним знакома лично, и, знаете, меня всегда удивляло, что люди такого большого чина, ранга, люди, которые 24 часа в сутки находятся в рабочем состоянии, еще успевают параллельно заниматься любимыми хобби.

Юрий Михайлович рассказывал мне о своих пчелах, показывал пасеки, рассказывал, почему он так любит пчел. Он всегда их сравнивал с человеческим обществом, считал, что у пчел с людьми много общего. Он всегда говорил об их трудолюбии и умении спастись в трудной ситуации, причем не просто спастись одной маленькой пчелке, но и спасти весь свой рой.

Он очень любил своих детей, совершенно безмерно. И еще его удивительной чертой была какая-то невероятная любовь и преданность его женщине. Его жене. Конечно, очень грустно, что такие люди покидают Землю. Светлая память ему».

Андрей Разин: «Поручил выдать квартиру Юре Шатунову»

Андрей Разин, продюсер легендарной группы «Ласковый май», тоже вспоминает Юрия Лужкова теплыми словами:

«Воспоминания о нем останутся самые хорошие… Когда я обратился к нему с просьбой по поводу выпускника школы-интерната Юры Шатунова, которому не вернули жилье, принадлежавшее его умершей маме, Юрий Михайлович не стал задавать лишних вопросов. Он вызвал своего заместителя и поручил выдать Юре Шатунову квартиру.

Я очень ценю этот его поступок. Шансов получить квартиру ни у кого не было. Остальные все детдомовские ребята получали по месту жительства жилье. А Юра Шатунов по сей день прописан в той квартире. Я считаю – это просто подарок судьбы. От Юрия Михайловича Лужкова. Вся группа «Ласковый май» ему очень благодарна».

«Лужков очень многое сделал как депутат Ставропольского края, — добавил Андрей Разин. — Построил в Буденновске (который пострадал от теракта) новую больницу, школу, детский сад, жилье. Сам лично прилетал и контролировал все стройки, взял финансирование на себя – в Буденновске не было денег. Поэтому в Ставропольском крае, особенно в Буденновске, Лужкова любят и будут помнить. Все ему благодарны».

«Таких мэров Москва больше не увидит никогда»

«Но больше всего меня в нем грело то, что он не терпел оскорблений и унижений в адрес Москвы и москвичей, — признался Андрей Разин. — Лужков был ярым противником Шнура, не терпел его за оскорбление Москвы, запрещал проводить концерты Шнура – для того это было кошмаром, он почти два года не мог работать. Теперь нет у нас такого человека, который бы заступался за Москву…

Лужков был настоящим патриотом Москвы и России. Он был настоящий хозяйственник и настоящий мэр. Таких мэров Москва больше не увидит никогда. Самый яркий, самый заботливый. Москвичи чувствовали, что он заботился о них. Каждый это чувствовал. При нем Москва была защищена от разных негодяев. Царствие ему небесное. Память о нем надолго останется у москвичей и у всех россиян».

Лев Лещенко: «Он был настоящим человеком, фундаментальным»

«По-человечески очень жаль Юрия Михайловича, — ответил на наш звонок Лев Лещенко. — Ушел гражданин нашего Отечества, человек, которого очень любили, особенно в Москве. Человек, который генерировал идеи. Начинал строить Москву заново, заложил фундамент настоящих, правильных подходов в строительстве, в развитии инфраструктуры…

Да, случались какие-то недочеты, но это был сложный период в жизни нашей страны, и он это выдержал достойно, и был порядочным и честным во всех своих делах: и в работе, где он показывал себя настоящим трудоголиком, и с друзьями, и с семьей. Он был настоящим, большим, фундаментальным человеком.

Я с ним общался, мы всегда находили общий язык, и общение приносило много радости, потому что он был уникальным, самобытным человеком.

Артистам при Лужкове жилось прекрасно. Помогал, давал возможность развиваться, предоставлял помещения для работы, много строили при нем. Он многим артистам помог».