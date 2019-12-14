Звездные котики: кто делает счастливым Тимати, Волочкову, Тейлор Свифт и других знаменитостей

Многие ругают Тимати за то, что он купил для своей семьи слишком опасного кота. Но, как оказалось, не только «блэк стар» любит больших кошек.

Двухмесячный младенец и несколько кошек, в том числе очень больших, – хорошее ли это соседство? Рэпера Тимати (Тимур Юнусов) и его супругу Анастасию Решетову в последнее время критикуют за то, что незадолго до рождения своего сына Ратмира они завели кошек и сейчас сразу несколько пушистых домочадцев охраняют покой малыша.

По мнению подписчиков, котики – существа своенравные и непредсказуемые, а потому нет никакой гарантии, что они не поцарапают ребенка, как поцарапал самого Тимати его пятимесячный кот Хусейн — помесь дикого камышового кота и абиссинца.

Семья рэпера опасения фанатов не разделяет. Чтобы поддержать мужа, Анастасия даже опубликовала в своем аккаунте фото спящего в колыбельке Ратмира, которого обнимает большими лапами огромный кот.

Кстати, в последнее время в нашей стране вырос спрос на больших кошек и, выбирая себе породистого любимца, люди всё чаще хотят купить пушистого и величественного мейн-куна или высокого лопоухого кота-ориентала.

Впрочем, речь идет именно о последних веяниях моды, а у котоманов со стажем живут самые разные кошки – большие и маленькие, породистые и «обыкновенные».

Портал Teleprogramma.pro решил выяснить, каких кошек можно встретить в домах известных актеров, музыкантов и звезд шоу-бизнеса.

Эми из «Теории большого взрыва» и ее кошачья банда

Актриса Маим Бялик, сыгравшая Эми Фарра Фаулер в «Теории большого взрыва» и главную героиню сериала «Блоссом», очень любит кошек. У нее их несколько: Шэдоу, Франс, Нермал. В 2017 году она завела еще одну кошку — девочку по кличке Адамантиум (или просто Адди). У этой кисы с рождения отсутствуют грудные мышцы, вместо которых стоит железный протез. Именно за свою стойкость кошка была названа в честь самого прочного вымышленного металла вселенной Marvel.

Тейлор Свифт и кошки-актрисы

Актриса и певица Тейлор Свифт — счастливая «мать» трех кошек породы скоттиш-фолд. Младший котик, Бенжамин Баттон, появился у нее совсем недавно, а вот двое старших — Оливия и Мередит — уже успели стать звездами кино, снявшись в фильме «Дэдпул 2».

«Я так горжусь моими пушистыми дочерьми», — написала Тейлор на своей странице в Instagram, опубликовав фото Дэдпула в майке с изображением ее кошек и подписью «Лучшие друзья навсегда».

Кейт Бекинсейл

В Instagram-аккаунте актрисы Кейт Бекинсейл можно увидеть множество фотографий ее котов Клайва и Уиллоу. Особое умиление подписчиков вызывает Клайв, который вечно выглядит сердитым и недовольным. Возможно, именно по этой причине хозяйка частенько наряжает его в забавные костюмы и фотографирует. По ее словам, котик вовсе не сердится — на самом деле он «просто немного глупый».

Клаудия Шиффер предпочитает вислоухих

Супермодель Клаудия Шиффер тоже любит кошек. В ее доме живет шотландская вислоухая кошка по кличке Смарти, что можно перевести как «умняжка». Хозяйка частенько фотографирует Смарти и даже завела для кошки отдельную страничку в соцсети. Правда, новые фотографии там появляются нечасто, но за жизнью кошки можно наблюдать на странице самой Шиффер.

Чуча Алибасов

Среди котов российских знаменитостей самым известным, пожалуй, является кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча. Когда продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и лежал в больнице, Чуча успел сбежать из дома и вернуться. История с отравлением хозяина сыграла всей их семье на руку, ведь после возвращения Бари его любимец всего за два дня получил множество приглашений к участию в рекламных кампаниях — на сумму больше 150 тысяч долларов.

Анастасия Волочкова и племянник Гуччи

Балерина Анастасия Волочкова с детства привыкла к тому, что в доме обитает какая-то живность. Будучи уже богатой и знаменитой, она всё так же любит животных и наслаждается их обществом в своем роскошном особняке, похожем на королевский дворец.

К сожалению, судьба троих ее котов оказалась печальной: кот Мурысик погиб, Жорж исчез, а ошибка ветеринаров стоила жизни британской шиншилле по кличке Гуччи. Эта потеря стала для артистки большим ударом, но через некоторое время она всё-таки решилась попробовать еще раз. Так в ее дом попал котёнок от сестры Гуччи — еще одна милая шиншилла кремового оттенка.

Кота Волочкова назвала Лакки (от англ. lucky — счастливчик. — Прим. ред.). По мнению Волочковой, пушистый друг делает ее жилище куда уютнее, да и с образом балерины он, светлый и мягкий, словно облако, прекрасно гармонирует.

Родион Газманов и #ПонедельничныйШелдон

Телеведущий и музыкант Родион Газманов раз в неделю публикует на своей странице свежее фото мейн-куна Шелдона. У него даже есть особый хэштэг для всех фотографий этого чуда — #ПонедельничныйШелдон. Какими бы делами ни был занят молодой артист, он всё равно находит время для того, чтобы в назначенный день поделиться со всем миром своим котиком.

Ника Белоцерковская и Борисыч

А вот и еще один мейн-кун — кот Борисыч, принадлежащий писателю и бизнеследи Нике Белоцерковской. Рыжий красавец выглядит действительно огромным и жизнь его, в отличие от многих сородичей, очень насыщенна. Он путешествует и благодаря Нике встречает на своем пути много интересных людей. К примеру, бизнесмен Евгений Чичваркин, перебравшийся на ПМЖ в Лондон, лично держал Борисыча в своих руках.

А какие породы кошек больше по душе вам, наши дорогие читатели? Или вы предпочитаете «дворян»?