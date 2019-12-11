Он всегда любил «сумасшедших» женщин: почему Макаревич не женится в четвертый раз

11 февраля – день рождения легенды российской рок-музыки – Андрея Макаревича. Наверное, нет в нашей стране человека, который бы не знал его песен.

А как обстоят у музыканта дела с личной жизнью? Последние несколько лет он на всех мероприятиях появляется без спутницы. А ведь в свое время Макаревич трижды женился…

Дочь политического обозревателя

Отцом первой супруги Андрея Макаревича – Елены – был известный в то время журналист, политический обозреватель Игорь Фесуненко. К моменту свадьбы у Андрея уже имелась внебрачная дочь Дана, родившаяся в 1975 году. Однако в качестве законной жены музыкант выбрал не мать своего ребенка, а дочь знаменитости.

Игорь Фесуненко по мере своих сил (у него были связи среди чиновников) помогал продвигать «Машину времени», публиковал статьи о группе в различных СМИ, и даже после развода (который последовал через 3 года после свадьбы) продолжал активно помогать бывшему зятю в его творчестве.

Мало того – новый муж Елены Фесуненко, польский режиссер, настолько проникся талантом Макаревича, что снял о нем и о «Машине времени» документальный фильм.

Врач-косметолог

После расставания с Еленой Андрей с головой погрузился в любимое дело – музыку, так что целых 7 лет ему было не до устройства личной жизни. Алла Голубкина, вторая законная жена музыканта, на момент знакомства с ним была замужем. За гитаристом Алексеем Романовым – близким другом Макаревича.

Андрей влюбился не на шутку. В то же время он чувствовал вину перед другом. Долго мучился, потом, наконец, решился во всем Алексею признаться. И вдруг все устроилось к общему удовольствию: выяснилось, что Алексей давно уже любит другую женщину и сам хотел расстаться с Аллой.

В 1986-м отпраздновали свадьбу. Спустя 2 года на свет появился сын Иван. Мальчик получился точной копией отца, однако это не спасло семью от скорого распада.

Он всегда любил «сумасшедших» женщин

Много позднее Макаревич признавался: все его женщины были немножко «сумасшедшими», взбалмошными, очень эмоциональными, — именно эти черты всегда привлекали его в женщинах. Однако эти же качества мешали потом спокойной повседневной жизни, которая предполагает, помимо взбалмошности и ярких эмоций, еще и наличие терпения, уступчивости…

В некотором смысле «сумасшедшими» вполне можно назвать и тех женщин, с которыми Макаревича связывали близкие отношения, но которых он не привел в загс: Ксению Стриж, например, или Алену Свиридову.

Костюмерша Гарика Сукачева

А в загс он не торопился после второго развода целых 14 лет. Видимо, хватило имеющегося опыта…

И все же нашлась женщина, которая покорила сердце музыканта. Ею оказалась Наталья Голубь, которая работала тогда костюмером в группе Гарика Сукачева «Бригада С». Этот брак Андрея Макаревича получился самым продолжительным – он длился 7 лет. Вскоре после развода Наталья перебралась на жительство в Аргентину.

Свободный человек

Разумеется, третий развод вовсе не поставил крест на личной жизни музыканта. Ему приписывали множество романов, однако в четвертый раз он, похоже, в загс не стремится.

Зато в конце 90-х Макаревич в третий раз стал отцом: у него родилась дочь Анна. Андрей Вадимович принимает самое непосредственное участие в жизни всех своих детей: возит их в путешествия, всеми силами помогает. Кажется, Макаревич смирился со своим положением «старого холостяка». По его словам, все мы ожидаем от брака определенного комфорта, но в реальности так не получается.

Зато он продолжает активно заниматься музыкой – к огромному удовольствию своих многочисленных поклонников.

Мы поздравляем Андрея Макаревича с днем рождения и желаем много сил и вдохновения для творчества!