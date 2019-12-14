Телескандалы: боль Малахова, прощенный Друзь, полезный каннибализм  

А ведь нескучный год был! Вспоминаем все самое интересное, что шокировало нас в 2019-м

«Нищее» прошлое Малахова

Обретя на канале «Россия 1» счастье и творческую свободу, Андрей Малахов никак не забудет годы унизительного прозябания на первой кнопке. В ноябре мегатрон ток-шоу дал интервью Ксении Собчак, коварно склонившей его к откровенности. Андрей с болью рассказал, что в годы работы на Первом он получал гораздо меньше остальных звезд канала, к коим причислил Ивана Урганта и Владимира Познера. «Сколько же тебе платили в месяц?» — участливо спросила Ксюша. «50 тысяч», — упавшим от стыда голосом прошептал Андрей. Речь, конечно, о долларах — в рублях это почти 3 миллиона.

Чем кончилось. Граждане России сильно удивились, узнав, какая сумма не устраивала ведущего. В комментариях Малахову понаписали и пожелали такого, что процитировать нельзя — закон запрещает.

Корыстные помыслы Друзя

В феврале редактор телекомпании «Игра» Илья Бер заявил, что магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь пытался его подкупить. Еще в ноябре 2018-го знатока пригласили сняться в шоу «Кто хочет стать миллионером?», и он попросил у Бера правильные ответы, чтобы стопроцентно выиграть, а денежный приз поделить. Бер записал разговор на диктофон, мучился три месяца, а потом предал все огласке. Скандал грянул что надо: под давлением Первого канала «Игра» отстранила Друзя от ЧГК, он слег дома с сердцем, Бера вообще уволили. Репутация «Что? Где? Когда?» здорово пошатнулась.

Чем кончилось. Несмотря на то что его бес попутал, 64-летний магистр остается весьма важной персоной для международного клуба. Он популярен, харизматичен. По всей видимости, между «Игрой» и Первым каналом шли жесткие переговоры о возвращении Друзя. И вот уже в осеннюю сессию игр он появился в кадре — правда, не за игровым столом, а в толпе зрителей. Очевидно, что до полноценного камбэка осталось всего ничего. Пост вице-президента Международной ассоциации клубов ЧГК он сохранил. Так что жертва скандала тут одна: уволенный правдоборец Бер.

Позорный сезон «Голос. Дети»

В финале проекта как-то очень внезапно победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, что вызвало возмущение поклонников шоу. Канал заказал проверку голосования, выяснилось, что победа Микеллы сфальсифицирована. За девочку было подано свыше 30 тысяч фейковых голосов и СМС. Для этого «неизвестные лица» применили спецоборудование, используя дыру в защите системы голосования. Чтобы восстановить реноме, Первый канал устроил гала-концерт с участием всех финалистов шоу за исключением Микеллы (она выступать отказалась) и наградил их — всех одинаково.

Чем кончилось. Защиту системы голосования усилили, уязвимости ликвидировали. Родители Микеллы извиняться и не думали.

Радости каннибализма от доктора Продеуса

В сентябре интернет-ресурсы процитировали интервью аллерголога-иммунолога Андрея Продеуса: «…Каннибализм для здоровья не вреден, опасность будет только в том случае, если мясо человека заражено инфекцией». «Соратник Малышевой агитирует за каннибализм!» — значилось в заголовках. Самое смешное, что Продеус в самом деле это говорил. Один нюанс: он с научной точки зрения комментировал заявление странноватого шведского профессора Магнуса Содерлунда, который считает, что мясо трупов спасет человечество от голода.

Чем кончилось. Доктор собирался «строго поговорить» с журналистами, а судиться не стал.

Несломленный Масляков-старший

Все лето и осень в суде по интеллектуальным правам в Москве шли разбирательства: у хозяина империи КВН Александра Маслякова пытались отобрать права на бренд из трех букв. Податель исков — глава компании «Группа 7» Дмитрий Иванов. Раньше он работал с Масляковым, потом их пути разошлись, а обиды остались. Иванов считает, что Масляков-старший завладел правами на бренд КВН незаконно. В самом деле — игру придумал не Масляков, вовремя оформивший права на «сценарий игры КВН» и зарегистрировавший товарный знак.

Все основатели игры уже скончались. Тогда Иванов, как он рассказывает, выкупил права на КВН у вдовы одного из основателей и пошел в суд доказывать свою правду.

Чем кончилось. Все иски против Маслякова их податель с треском проиграл.