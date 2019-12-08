«Песня года»: реакция Ротару на журналистов и конфуз с платьем Топурии

Награды главной музыкальной премии уходящего года вручили в «ВТБ Арена»... Но а зрители запомнят это событие как первый выход Софии Ротару в свет после «травли» и конечно же, зашкаливающей «концентрацией» звезд...

Драйв, веселье и предвкушение нового года на этом концерте просто «зашкаливают»… Трудно найти подобный вечер, куда артисты приходят не работать, а отдыхать. Расслабляются, общаются и при этом появляются во всем парадно-выходном, чтобы и зрителям было от чего «ахнуть».

Так, костюм Филиппа Киркорова для премии стоил аж 6 миллионов рублей. Черный фрак, декорированный золотыми нитями Филипп надел с белой рубашкой и бабочкой с камнями. Уж не бриллианты ли это?

Соперничать по количеству «золота и блестков» на один квадратный сантиметр мог с королем российской эстрады разве что Николай Басков! Но Киркоров сдаваться без боя не собирался! И специально на этот случай припас с собой еще парочку нарядов, чтобы переодеться на вечере.

А вот на вопрос, как ему удается молодеть и стройнеть с каждым годом, заметил в шутку: «Надо перестать жрать!».

Тренч на голое тело и декольте

Девушкам тоже было чем похвастаться. 67-летняя Ирина Аллегрова удивила роскошным декольте, а Жасмин и вовсе пренебрегла одеждой, накинув тренч на голое тело… Ну разве что не забыла о туфельках и роскошных украшениях!

А вот песня Киркорова «Цвет настроения… синий» отлично подошла бы, чтобы описать наряды всех других звездных девушек. Разве что — цветом вечера оказался белый. Именно ему отдали предпочтения Кристина Орбакайте, София Ротару, Юлианна Караулова, Анна Калашникова.

— Мне не холодно. Меня греют эмоции, — объяснила открытые босоножки и платье на бретелях Юлианна Караулова.

В «голом платье» появилась и певица, светская львица Анна Калашникова… Единственное, что прикрывало точеные формы Анны — это белые перья.

Ротару похудела и помолодела

В отличном настроении, несмотря на пережитую травлю, появилась на церемонии и певица София Ротару. Главную «хуторянку» на сцену любя проводил Филипп Киркоров, а защитником выступил Николай Басков.

«Она человек, который 50 лет отдал песне и уже это достойно уважения. Если мы не будем уважать друг друга, то у нас нет будущего. Я говорил с ней по телефону и она была подавлена, — поведал «золотой голос» журналистам. Кто-то в один момент захотел перечеркнуть все, что она делала 50 лет для нашей российской, советской эстрады, это бесчестно».

Позировать на дорожке Ротару не захотела, как и общаться с журналистами.

— Как ваше настроение? — только и успели спросить мы.

— Отличное, — улыбалась звезда и пропахала дальше.

Конфуз с платьем

Не обошлась главная светская вечеринка декабря и без конфузов. Так красотка Кэти Топурия появилась на красной дорожке в… старом платье.

В зеленом наряде с длинном шлейфом и декором на одно плечо Кэти уже засветилась на вечеринке Муз-ТВ меньше месяца назад.

Теперь же артистка снова позировала в нем фотографам. Что же, смеем заметить, что образ Топурии невероятно идет, к тому же подчеркивает ее стройные, длинные ноги.

А какой наряд с премии вы считаете самым удачным?