Звездные истории

«Совет да любовь!»: Григорьев-Аполлонов прокомментировал новый брак бывшей жены

Спустя три месяца после развода Марина Банкова показала кольцо от нового возлюбленного.

«Совет да любовь!»: Григорьев-Аполлонов прокомментировал новый брак бывшей жены
Андрей Григорьев-Аполлонов не хочет обсуждать новый брак экс-супруги. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывшая жена «рыжего Иванушки» Марина Банкова устроила свое личное счастье. Не прошло и полгода после ее развода с Андреем Григорьевым-Аполлоновым, как она показала кольцо от своего нового возлюбленного — баскетболиста Андрея Зубкова.

Журналисты портала Teleprogramma.pro решили узнать, что по этому поводу думает брошенный супруг спортсменки, и позвонили лично солисту группы «Иванушки International».

«Вы по поводу бывшей жены? Совет да любовь, восклицательный знак», — коротко ответил артист и положил трубку.

Напомним, Григорьев-Аполлонов и Банкова были вместе 17 лет, у них родились двое детей. В апреле 2019 года Марина ушла к баскетболисту и не скрывала этого, в сентябре она подала на развод с певцом.

«Иванушка» какое-то время надеялся на примирение с супругой, но после отпустил ее и стал радоваться своей холостяцкой жизни. Они с бывшей женой остались друзьями, чтобы не травмировать чувства сыновей, но Марина уже не раз была замена с детьми на игре Зубкова. Похоже, что ребятам оказался по душе «новый папа».

Отметим, что одной из первых Банкову и Зубкова с помолвкой поздравила Анна Седокова, которая сейчас находится в отношениях с баскетболистом Янисом Тиммой.

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«Совет да любовь!»: Григорьев-Аполлонов прокомментировал новый брак бывшей жены
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