«Вы его песни с молоком матери всасываете!»: Фадеев призвал не судить Паулса за высказывание о россиянах

Композитор и продюсер уверен, что его коллега лишь по ошибке назвал российскую аудиторию навязчивой.

Композитор Максим Фадеев вступился за коллегу Раймонда Паулса после слов последнего о «навязчивости российской аудитории». Напомним, скандал разгорелся после того, как культурный деятель с мировым именем в беседе с журналистами имел неосторожность сказать, что россияне слишком напористы в своих проявлениях любви. Паулс подчеркнул, что у латвийской публики он такой навязчивости не наблюдает.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Максим Фадеев подчеркнул: он уверен, что Паулс не имел в виду того, что журналисты усмотрели в словах композитора.

«Вы же сами настраиваете людей друг против друга! Зачем вы это делаете? Зачем разжигаете межнациональную рознь? Ну сказал он, ошибся. Он на другом языке разговаривает, почему вы этого не учитываете? Почему надо обгадить человека, песни которого вы с молоком матери всасываете? Я не понимаю!» — выразил свое негодование Фадеев.

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Продюсер отметил, что Паулс совершенно точно не имел в виду того, что все услышали.

«Навязчивый – это точно не то слово. Оно не применимо ни к музыке, ни к людям. Наш народ – благодарный, я бы сказал так. Скорее всего, Паулс хотел сказать другое, но ошибся в подборе слова. Он не хотел нас обидеть», — уверен спикер.

Что же касается разницы менталитетов, то композитор акцентировал внимание: латыши просто более сдержанны в своих эмоциях, россияне же реагируют на все более живо.