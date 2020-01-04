Черт побери! Актеры фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» испытали мистику на себе 

Фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» часто показывают в новогодние каникулы – несмотря на почтенный возраст (картина была снята в 1961 году), смотрится вся эта чертовщина и сегодня очень интересно.

Кстати, о чертовщине. Как известно, артисты – народ суеверный, и многие считали, что несчастья, которыми судьба щедро осыпала некоторых исполнителей ролей в этом фильме, связаны именно с гоголевскими потусторонними выдумками.

Солоха – Людмила Хитяева – сломала нос

Согласившись играть Солоху, актриса Людмила Хитяева, пока не начались съемки, решила съездить покататься на лыжах. Делала она это в первый раз, и в какой-то момент произошло неизбежное – она упала. Да так неудачно – врезалась в дерево и сломала нос. После того как все зажило, на память о лыжной вылазке осталась горбинка на носу.

Хитяева расстроилась, но Роу ее «утешил»: мол, с этой горбинкой она будет больше похожа на ведьмочку, и не придется даже гримировать!

Вакула – Юрий Тавров – спился и умер

23-летний Юрий Тавров превосходно справился со своей дебютной ролью кузнеца Вакулы. Только вот беда – после этого фильма что-то произошло с актером, что-то будто надломилось в его душе.

Он еще успел сыграть несколько эпизодических ролей, но потом его засосало пьянство. Он два раза женился – и два раза разводился: жены не хотели терпеть его алкоголизм. Работал маляром-штукатуром и строителем (Вакула у Гоголя, если помните, в свободное время «малевал» картинки). А в 2010 году умер. Когда по телевизору показывали «Вечера на хуторе близ Диканьки» — он его выключал: тяжело было вспоминать громкий успех своей единственной заметной роли.

Пацюк – Николай Яковченко – потерял дочь

Для исполнения роли Пацюка – знахаря, бывшего «накоротке» с нечистой силой, — пригласили артиста Николая Яковченко. Характерная колоритная внешность наряду с талантом помогла актеру-фронтовику сыграть множество интересных ролей. На Украине ему даже поставили два памятника.

А вот после съемок в «Диканьке» у актера случилось горе – скончалась от рака его дочь. К тому времени он был вдовцом, двоих дочек растил один. Утрата стала для артиста непереносимой. Он все больше пил, а в 1974-м его не стало.

Цирковой гимнаст – исполнитель трюков – упал с высоты

Интересно, что Георгий Милляр, которому досталась самая «опасная» работа в фильме – роль черта – совершенно не почувствовал на себе никакой чертовщины. Напротив – его жизнь сложилась довольно удачно, он дожил до 89 лет, впервые женился в 65 лет – на соседке, и супружеская жизнь приносила ему радость.

Зато нанятый в цирке гимнаст, которому было поручено «летать» по небу вместо Милляра, неожиданно сорвался с высоты в первый же день съемок: по какому-то роковому стечению обстоятельств порвался трос. К счастью, артист остался жив, отделавшись переломом челюсти.

Оксана – Людмила Мызникова – пропала с экранов

С красавицей Оксаной – актрисой Людмилой Мызниковой – не случилось ничего плохого, просто она перестала сниматься. Зато нашла счастье в семейной жизни, получила филологическое образование, а потом играла в любительском фольклорном театре.

Людмила полностью довольна своей судьбой, хотя в молодости обижалась на режиссеров, которые не баловали ее предложениями сниматься, — ведь молодая девушка тогда была уверена, что роль Оксаны в фильме Роу сделала ее звездой.

А вы как думаете – связаны ли роли в фильме про нечистую силу с несчастьями в судьбах актеров? Или это просто совпадение?