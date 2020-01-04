Звездные истории

Черт побери! Актеры фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» испытали мистику на себе 

Фильм Александра Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки» часто показывают в новогодние каникулы – несмотря на почтенный возраст (картина была снята в 1961 году), смотрится вся эта чертовщина и сегодня очень интересно.

Черт побери! Актеры фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» испытали мистику на себе 
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

Кстати, о чертовщине. Как известно, артисты – народ суеверный, и многие считали, что несчастья, которыми судьба щедро осыпала некоторых исполнителей ролей в этом фильме, связаны именно с гоголевскими потусторонними выдумками.

Солоха – Людмила Хитяева – сломала нос 

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

Согласившись играть Солоху, актриса Людмила Хитяева, пока не начались съемки, решила съездить покататься на лыжах. Делала она это в первый раз, и в какой-то момент произошло неизбежное – она упала. Да так неудачно – врезалась в дерево и сломала нос. После того как все зажило, на память о лыжной вылазке осталась горбинка на носу.

Хитяева расстроилась, но Роу ее «утешил»: мол, с этой горбинкой она будет больше похожа на ведьмочку, и не придется даже гримировать!

Вакула – Юрий Тавров – спился и умер 

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

23-летний Юрий Тавров превосходно справился со своей дебютной ролью кузнеца Вакулы. Только вот беда – после этого фильма что-то произошло с актером, что-то будто надломилось в его душе.

Он еще успел сыграть несколько эпизодических ролей, но потом его засосало пьянство. Он два раза женился – и два раза разводился: жены не хотели терпеть его алкоголизм. Работал маляром-штукатуром и строителем (Вакула у Гоголя, если помните, в свободное время «малевал» картинки). А в 2010 году умер. Когда по телевизору показывали «Вечера на хуторе близ Диканьки» — он его выключал: тяжело было вспоминать громкий успех своей единственной заметной роли.

Пацюк – Николай Яковченко – потерял дочь 

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

Для исполнения роли Пацюка – знахаря, бывшего «накоротке» с нечистой силой, — пригласили артиста Николая Яковченко. Характерная колоритная внешность наряду с талантом помогла актеру-фронтовику сыграть множество интересных ролей. На Украине ему даже поставили два памятника.

А вот после съемок в «Диканьке» у актера случилось горе – скончалась от рака его дочь. К тому времени он был вдовцом, двоих дочек растил один. Утрата стала для артиста непереносимой. Он все больше пил, а в 1974-м его не стало.

Цирковой гимнаст – исполнитель трюков – упал с высоты

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

Интересно, что Георгий Милляр, которому досталась самая «опасная» работа в фильме – роль черта – совершенно не почувствовал на себе никакой чертовщины. Напротив – его жизнь сложилась довольно удачно, он дожил до 89 лет, впервые женился в 65 лет – на соседке, и супружеская жизнь приносила ему радость.

Зато нанятый в цирке гимнаст, которому было поручено «летать» по небу вместо Милляра, неожиданно сорвался с высоты в первый же день съемок: по какому-то роковому стечению обстоятельств порвался трос. К счастью, артист остался жив, отделавшись переломом челюсти.

Оксана – Людмила Мызникова – пропала с экранов 

Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 1961 г.

С красавицей Оксаной – актрисой Людмилой Мызниковой – не случилось ничего плохого, просто она перестала сниматься. Зато нашла счастье в семейной жизни, получила филологическое образование, а потом играла в любительском фольклорном театре.

Людмила полностью довольна своей судьбой, хотя в молодости обижалась на режиссеров, которые не баловали ее предложениями сниматься, — ведь молодая девушка тогда была уверена, что роль Оксаны в фильме Роу сделала ее звездой.

А вы как думаете – связаны ли роли в фильме про нечистую силу с несчастьями в судьбах актеров? Или это просто совпадение?

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«Вечера на хуторе близ Диканьки»Людмила МызниковаЛюдмила ХитяеваНиколай ЯковченкосудьбафильмЮрий Тавров
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Черт побери! Актеры фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки» испытали мистику на себе 
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