Самые вымученные извинения года: Друзь раскаялся в «подкупной игре», а Бузова — в словах о блокаде

Провожать уходящий год принято с чистой совестью: помириться с врагами, извиниться за грубость и начать отношения с чистого листа. И многие звезды нашли в себе силы сказать «прости». Мы же вспомнили их все!

Александр Друзь

Скандал с магистром интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» случился весной. Главного знатока обвинили в подкупе редактора программы «Кто хочет стать миллионером», участником которой и стал Друзь…

С официальным заявлением выступил редактор интеллектуальной передачи Илья Бер. Более того, мужчина настоял, чтобы знаменитого телеведущего вычеркнули из знатоков.

Однако Друзь вовремя нашел в себе мужество сознаться, что позволило ему не только сохранить работу, но и любовь поклонников.

«Я сожалею о том, что мои действия при участии в телевизионной программе «Кто хочет стать миллионером?» нанесли ущерб репутации МАК «Что? Где? Когда?». Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — заявил Друзь.

Ольга Бузова

Поющая телеведущая летом едва не лишилась репутации «хорошей девочки». Во время очередного путешествия, ужиная в люксовом ресторане, Оля вдруг решила облизать тарелку. И все бы ничего, если та не назвала себя… блокадницей!

Согласитесь, шутка не самая безобидная. Особенно для тех, чьи родственники воевали. А потому неудивительно, что по нелепому высказыванию ведущей телестройки не прошелся только ленивый.

А пожалевшую сто раз о словах Бузову предлагали засудить, лишить Instagram и едва не выдворить из России.

Бузова провокационный ролик тут же удалила, а заодно и поспешила объясниться.

«Главное — это не слова, а дела. Я чту подвиг людей, которые пережили войну и завоевали нам мирное небо». Впрочем, без подкола та не обошлась даже тут. Артистка добавила, что «воспитывать ее не нужно, ибо она и без того обладает потрясающим воспитанием».

Тимати

Дважды отец рэпер Тимур Юнусов посчитал, что должен извиниться перед погибшем товарищем — Децлом. Певец искренне пожалел, что не смог быть рядом, когда тому требовалась помощь и не был на похоронах.

«Прости, что не успел…», — заявил Тим, спев песню покойного коллеги. Очень трогательно, очень.

Дима Билан

А вот победитель «Евровидения» Дима Билан стал однозначно рекордсменом по количеству слов «Прости» за этот год. За выступление в Самаре на Дне города в нетрезвом виде он попросил прощения уже несколько десятков раз.

Билан даже концерт городу подарил с названием «Самара, прости меня!».

«Я с большим почтением к вам, и с большой любовью, и с большим извинением за тот дурацкий случай, который меня гложет по сей день», — отметил Билан со сцены.

А во время осеннего «сольника» в Крокусе добавил, что случай в Самаре разделил его жизнь на «до» и «после» и стал одним из важнейших уроков в его жизни.

больше по теме После скандала в Самаре у Билана выросло число корпоративов Кроме того, у артиста увеличилось число фанатов.

Гуф

Скандально известный рэпер стал выступать с извинениями едва ли не чаще, чем с новыми треками… Не успел тот покаяться в клипе ко дню Москвы, обидевшейся столичных жителей, как просить прощения настало время у чеченских женщин.

В интервью Ксении Собчак тот по неосторожности назвал тех «хачухами». Рэпер заметил, что поступок его совсем не красит, а настоящие мужчины так не поступают…

«Этого слова в моем обиходе нет. Хочу принести свои извинения кавказским женщинам. Не должен я был такого говорить. Мужчины так не поступают. Я постоянно ошибаюсь, но как-то справляюсь. Еще раз прошу просить меня за произнесенное слово, в особенности у чеченского народа», — заметил он.