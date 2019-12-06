«У нее там дочь!»: менеджер Ветлицкой оправдал отъезд певицы в Испанию

«В окружении пальм и цветов» певица желает всем доброго утра, невольно заставляя задуматься: что это значит? Концертов в России не будет, Ветлицкая передумала и вернулась в Испанию, где жила последние годы?

Дмитрий Ашман, менеджер Натальи Ветлицкой: «Ничего не отменяется!»

Забеспокоившись, мы позвонили менеджеру певицы и спросили – неужели долгожданные концерты отменяются, неужели Наталья решила вернуться в Испанию?

«Нет, нет, ничего не отменяется, — заверил нашего корреспондента Дмитрий Ашман. – Она не вернулась в Испанию. У нее дом в Испании, и она половину времени проводит там, а половину – здесь, в России, потому что дочка живет в Испании. Вот, собственно, такой наш ответ – ничего не отменяется, все в процессе».

Дмитрий добавил, что подготовка к концертной программе идет полным ходом, а в Испанию Наталья наведывается для того, чтобы побыть с дочкой, отдохнуть и набраться сил перед ответственным гастрольным туром.

Жизнь в Испании – недвижимость и воспитание дочери

Напомним, около месяца назад Наталья Ветлицкая объявила о своем возвращении в Россию и планах представить зрителям новую концертную программу. Это сообщение породило множество вопросов и домыслов: многие решили, что живущая последнее время в Испании Наталья пережила банкротство, и теперь едет в Россию с желанием заработать на былой популярности, — ведь очень многие до сих пор помнят ее зажигательные хиты из 90-х и наверняка посетят ее концерты.

В Испании артистка занималась недвижимостью. Именно в этой стране растет и воспитывается ее 15-летняя дочь Ульяна. В какой-то момент девочка подверглась травле в школе. По словам Натальи Ветлицкой, Ульяну травили дети из русских семей, по подсказке родителей, которые не могли справиться с завистью к известной певице. Впрочем, ситуацию Ветлицкая сумела «разрулить» наименее болезненным для дочки способом, не доводя дело до перевода в другую школу.

Ждем новых подробностей!

Среди самых интригующих моментов из личной жизни Натальи Ветлицкой можно найти информацию о ее четырех официальных мужьях, ни с одним из которых у певицы не сложились длительные отношения. Интересно, что до сих пор широкой публике неизвестно, кто же является отцом ее единственной дочери.

Возможно, совсем скоро, в процессе подготовки к гастрольному туру по России, Наталья начнет давать интервью, в которых поделится интересующими зрителей подробностями.