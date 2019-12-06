Откровенный мини, блестяшки и чулки: наряды звезд в Кремле блистали дерзостью

На музыкальной премии «Виктория» собрался весь московский бомонд... А негласным дресс-кодом вечера стали откровенные, почти новогодние наряды.

Концерт 5 декабря в Кремлевском Дворце, посвященный музыкальной премии «Виктория», раздавался на всю Красную площадь… Ведь не было артиста в российском шоубизе, кто бы не вышел на сцену.

Зрителей же ожидал настоящий звездопад: Полина Гагарина, Николай Басков, Дима Билан, Александр Рева, Константин Меладзе и Альбина Джанабаева, а также Игорь Крутой, Жасмин и многие другие. Даже те артисты, кто не выступал сам, пришли поддержать коллег.

И если одни номинации и их победители были вполне ожидаемы, как например, награждение Филиппа Киркорова лучшим поп-исполнителем или Игоря Крутого — композитором года, то другие статуэтки «Виктории» оказались сюрпризом даже для самих победителей!

Так внезапный дуэт Сергея Шнурова и Леонида Агутина, а именно песня «Какая-то фигня», сорвал «Джек-пот» премии, а точнее сразу две награды: лучшее музыкальное видео и лучший дуэт!

— Я благодарен Сергею, что он хоть раз наступил на собственное эго и спел песню без нецензурной брани, — посмеялся Агутин со сцены.

Малахов позавидовал сексуальности Реввы

Артисты искрили шутками и подколами друг друга. Так, например, Николай Басков пожелал всем коллегам, а заодно и зрительницам, чтобы в новом году «было во что одеться и для кого раздеться».

А Андрей Малахов позавидовал излишней сексуальности Александра Реввы. И на правах ведущего вечера упрекнул того в лице Артура Пирожкова, что тот «забрал себе весь тестостерон», не оставив другим мужчинам ни грамма…

Пока мужчины соревновались в остроумии и чувстве юмора, девушкам ничего не оставалось, как надеть на премии все самое яркое и пикантное. Негласным дресс-кодом вечера стали блестящие, откровенные наряды. Да, и что же еще надевать за месяц до нового года?

Чулки, декольте и пайетки

Так, большая любительница женственных нарядов, певица Жасмин, в очередной раз появилась на светской тусовке в блестящем брючном костюме из пайеток. На этот раз мать троих детей выбрала изумрудный цвет и дополнила его черным проекционным топом…

Дальше пошла певица и знатная тусовщица Анна Калашникова. Девушка появилась на красной дорожке… в чулках.

Полина Гагарина же сверкала на сцене в роскошном красном платье.

— Пришла делиться хорошим настроением и поддержать всех своих друзей, — призналась она.

А спутница Валерия Меладзе, певица Альбина Джанабаева, почти повторила образ «Красотки» Джулии Робертс. Разве что платье оказалось не красного, а черного цвета.

Ну, а сразу после премии гости отправились на закрытую вечеринку к Яне Расковаловой. Ведь зимний сезон нельзя считать открытым, пока та не проведет свой знаменитый «снежный коктейль» с участием звездным друзей и конечно же, за закрытыми дверьми.

А вам чей наряд показался самым соблазнительным?