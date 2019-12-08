Учатся в Оксфорде и сходят с ума по модным шмоткам: чем знамениты внучки Кобзона, Ротару и других звезд

Кажется, только вчера мы восхищались их бабушками и дедушками, а сегодня мир покоряют уже они – прекрасные и талантливые внучки знаменитостей.

Посмотрите на эти лица – вполне вероятно, уже завтра о них узнает весь мир.

Екатерина Боярская – путешествует и любит музыку

Внучка известного актера Михаила Боярского – Екатерина – пока еще не очень-то медийная персона. Намеренно или случайно, только информация о Кате почти не проникает в СМИ.

Все, что известно о девушке, — она увлекается музыкой, очень любит путешествовать и является активным пользователем соцсетей, так что нужные сведения можно почерпнуть оттуда.

А недавно Екатерина Боярская появилась на ежегодном балу дебютанток, который устраивает Tatler. Поддержать девушку пришли сразу знаменитый дед, бабушка Лариса Луппиан и отец – Сергей Боярский.

София Евдокименко – модель, изучающая историю искусств

Неудивительно, что внучка Софии Ротару с раннего детства училась вокалу, игре на фортепиано, а также хореографии. Ведь недаром девочку назвали в честь знаменитой бабушки, легенды советской эстрады!

Впрочем, повзрослев, Соня Евдокименко решила попробовать свои силы в модельном бизнесе. В совсем еще юном возрасте она приняла участие в рекламе известного бренда одежды, порадовав родных солидным заработком.

Сейчас 18-летняя Соня Евдокименко, красавица с большими выразительными глазами, учится в Лондоне. Ее интересы – английская литература и история искусств.

Мишель Раппопорт – серьезная студентка Оксфорда

Очаровательной внучке Иосифа Кобзона сейчас 19 лет, она – дочь Натальи Кобзон и Юрия Раппопорта, бизнесмена из Австралии. Как все молодые люди сегодня, Мишель активно ведет социальные сети, и ее публикации свидетельствуют о том, что девушка гордится своим происхождением.

Мишель – будущий юрист: она изучает право в Оксфорде. Она не очень-то любит шумные вечеринки, предпочитая проводить время в кругу семьи и близких друзей.

Елизавета Янковская – актриса, как дед и отец

В 2017 году Лиза Янковская окончила РАТИ-ГИТИС: она с детства мечтала о профессии актрисы. Ничего удивительного – ведь перед глазами был яркий пример деда, талантливого актера Олега Янковского, и отца – Филиппа Янковского.

Олег Иванович часто брал Лизу с собой на репетиции в «Ленком», театр заменил ей детский сад, и она с детства прониклась этой атмосферой, духом творчества.

25-летняя Лиза уже успела показать себя в нескольких проектах, — например, в фильме Авдотьи Смирновой «История одного назначения» и в спектакле Юрия Бутусова «Человек из рыбы».

Мария Козакова – актриса театра и кино

Маша Козакова может похвастать сразу двумя знаменитыми дедушками: Юрием Яковлевым и Михаилом Козаковым. После окончания театрального училища имени Щукина девушка была принята на работу в московский Театр Сатиры.

А еще зрители могли видеть Марию в кино: она сыграла юную цыганку Хитану в сериале «Кармелита. Цыганская страсть», а также приняла участие в других проектах – например, в фильмах «Орлова и Александров», «Дурная кровь».

Варвара Визбор – популярная певица

Путь внучки знаменитого барда и актера Юрия Визбора к творчеству не был простым. Сначала Варвара решила стать актрисой, окончила Щукинское училище и даже некоторое время работала в театре.

Но потом девушка поняла: гораздо больше ее привлекает карьера певицы. Для начала Варвара пришла на шоу «Голос», однако там ее талант не разглядели – молодую актрису не выбрал ни один из наставников. Это стало причиной возмущения зрителей, им хотелось видеть Варвару на сцене.

И тогда Варя согласилась сотрудничать с рэпером L’One – он помог девушке записать композицию «Якутяночка», которая мгновенно стала популярной. После этого хита последовали другие, и сегодня Варвара Визбор уже достаточно известная певица, у нее множество фанатов.

А как вам кажется – действительно ли талант передается по наследству, есть ли у этих юных красавиц шанс прославиться так же, как их бабушки и дедушки? Или все дело – в громких фамилиях?