Почему Кейт Миддлтон, Анджелина Джоли и другие красотки считают себя уродинами 

Если у вас есть комплексы – не расстраивайтесь: они имеются и у многих звезд. Казалось бы, красивые, успешные, знаменитые, – и все-таки они кажутся себе несовершенными.

Мало того – эти женщины, которыми восхищаются и которым завидуют миллионы, не скрывают собственных комплексов. И от этого становятся только более близкими и земными.

Анджелина Джоли — в детстве ее дразнили за пухлые губы

Огромные выразительные глаза, пухлые губы, изящный нос… Покажите женщину, которая откажется так выглядеть!

А ведь именно эти особенности внешности Анджелины Джоли в юности доставляли ей немало огорчений. Сверстники-подростки дразнили будущую звезду «губошлепкой», всячески обзывали девочку, издевались над ней. Дошло до того, что Анджелина стала считать себя уродиной, носила только черную одежду и мечтала сделаться вампиром.

Вы не поверите, но претензии к собственной внешности Джоли носит в себе и сегодня. Она удивляется, когда ее называют красивой.

Кейт Миддлтон – не нравится сама себе

На герцогиню Кембриджскую англичане, да и жители других стран смотрят чаще всего с симпатией и даже с восторгом: правильные черты лица, ухоженность, благородство во всем облике и умение одеваться делают эту молодую женщину очень привлекательной.

Сама же герцогиня убеждена: все эти восторги сильно преувеличены, просто она умеет правильно наносить макияж.

Мила Кунис – редко смотрит в зеркало, ценит в себе чувство юмора, а не красоту

Актриса Мила Кунис нередко попадает в списки самых красивых женщин планеты, что неудивительно – с ее-то правильными и завораживающими чертами лица.

Но, если вы спросите об этом ее саму, Мила ответит, что старается как можно реже смотреться в зеркало. Да и ухаживать за собой она не любит. Главным же своим достоинством Мила считает вовсе не внешность, а чувство юмора.

Рианна – плачет, считая себя некрасивой

Популярная певица Рианна не раз признавалась журналистам: у нее настолько низкая самооценка, что, выходя на улицу, она старается не смотреть по сторонам – ей кажется, что окружающие изучают ее внешность, оценивают ее, и большинству она не нравится.

Уверенный же вид на сцене – это просто притворство, сказала Рианна. На самом деле она не любит свою внешность и часто плачет из-за этого.

Кара Делевинь – считает себя неуклюжей

Самая высокооплачиваемая в мире модель Кара Делевинь тоже не в восторге от собственной внешности. Казалось бы, если тебе платят огромные гонорары только за то, чтобы полюбоваться, – какие могут быть претензии к собственной фигуре или лицу?

И все же Кара признается: она кажется сама себе ужасно неуклюжей, считает свою походку некрасивой, а движения – неловкими.

Анастасия Решетова – призналась, что не нравится себе

Жена известного рэпера Тимати, Анастасия Решетова, буквально ошеломляет своей красотой. Кажется, уж у нее-то нет никаких причин комплексовать! И все же, судя по некоторым признакам, модель с безупречной внешностью иногда чувствует себя неуверенно.

Так, однажды в своем Instagram Настя написала: «Как называется низкая самооценка, когда ты не нравишься себе?». Подписчики онемели: и это спрашивает одна из самых красивых женщин страны!

А как вам кажется – есть ли у этих женщин основания быть недовольными своей внешностью?