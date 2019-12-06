Михаил Евдокимов: как живут женщины и дети артиста спустя 14 лет после его гибели

6 декабря – день рождения Михаила Евдокимова. Его нет с нами уже больше 14 лет, но талантливого артиста, юмориста, легендарного губернатора Алтайского края хорошо помнят и сегодня.

7 августа 2005 года произошла страшная автомобильная авария, в которой погиб Евдокимов. Как живут дети и внуки так рано ушедшего (ему было всего 47 лет) Михаила Сергеевича?

Галина Николаевна, вдова

После выхода на пенсию Галина Николаевна перебралась в Барнаул – поближе к могиле любимого мужа. Напомним – в тот страшный день она тоже находилась в машине и сильно пострадала, врачи долго боролись за ее жизнь, и вдова известного актера очень им благодарна за спасение.

Дочь Анна и внук Миша

Дочь Михаила Сергеевича и Галины Николаевны, Анна, живет вместе с мужем и сыном Мишей в Москве. Анна окончила МГУ, но зарабатывает на жизнь организацией концертов и мероприятий.

Пятиклассник Миша все больше становится похож на деда… Бабушка рассказывает, что мальчик уверенно выступает на сцене. Однажды, например, ему надо было петь вместе со взрослыми в День Победы на сцене малой родины Евдокимова – Верх-Обска. Неожиданно вышли из строя все микрофоны, кроме Мишиного. И мальчик, быстро справившись с волнением, спел один.

Инна Белова и сын Даниил

После смерти артиста стало известно о том, что у него есть еще двое внебрачных детей. Сына Даниила в 2004 году родила Михаилу темнокожая девушка Инна Белова, с которой у актера были близкие отношения.

Оплакав Михаила Евдокимова, женщины сумели помириться: Инна попросила у законной вдовы прощения, объяснив, что очень любила Михаила и сына родила «для себя». При этом Инна добавила, что ничего не собирается требовать – ни наследства, ни части имущества…

Даниил носит фамилию мамы и, подрастая, становится все более похожим на отца. Сейчас мальчику 15 лет, он учится в кадетском училище. Красавица-модель Инна Белова вышла замуж, у нее родился еще один сын.

Надежда Жаркова и дочь Анастасия

До встречи с Инной у Михаила был еще один роман – с землячкой Надеждой Жарковой. Женщина настолько сильно влюбилась в Евдокимова, что ушла от мужа, несмотря на то, что в семье подрастал сын.

Однако Михаил так и не женился на Надежде – 10 лет он жил на две семьи, помогая Надежде с работой и оплатой жилья. В 1995 году Надежда родила Михаилу дочь, которую назвала Анастасией.

Сейчас Надежда живет в доме на Рублевке, который когда-то принадлежал Михаилу: женщина отсудила эту часть имущества после смерти Евдокимова. С его вдовой она отношения не поддерживает. Рассказывают, что иногда Надежда приезжает на могилу Михаила, заодно навещая родственников, — она ведь тоже родом из Верх-Обска, как и Евдокимов.

Анастасия получила профессию журналиста. А недавно у Надежды появилась новая семья – в ее жизнь вошел мужчина, с которым она готова связать свою дальнейшую судьбу.

Получается, что только законная супруга Михаила, его вдова Галина, сохранила верность погибшему Евдокимову. Она не раз говорила в интервью, что никогда и никем не смогла бы его заменить – таких больше нет.

А вы помните выступления Михаила Сергеевича? Как вам?

