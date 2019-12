Мирослава Дума: чем известна в модной индустрии и в «высшем свете»

И это неслучайно: при росте 154 см Мирослава весит всего 50 кг, и почти все приобретенные вещи ей приходится «подгонять» под свою фигуру.

Чем еще знаменита эта невероятно энергичная, общительная, обаятельная девушка?

Любимая дочь и счастливая жена

Родина Мирославы – нефтяная столица нашей страны, город Сургут. Там она родилась, там провела первые годы своей жизни, — в любви и обожании семьи.

К тому времени, как Мире пора было идти в школу, семья перебралась в Москву: политическая карьера Василия Думы, отца Миры, неуклонно двигалась вверх.

Родители души не чаяли в дочке, правда, при этом придерживались строгих правил воспитания: никаких прогулок допоздна, никаких ночных клубов!

В 20 лет Мира вышла замуж за обеспеченного человека – бизнесмена Алексея Михеева, и стала обожаемой супругой. Чтобы проводить вместе как можно больше времени, муж и жена приняли решение работать в одном кабинете. В семье подрастают дети – 9-летний Георгий, 5-летняя Аня и 2-летняя Диана.

Модный журналист

О Мирославе впервые заговорили после ее появления в модной фотосессии известного фотографа Скотта Шумана. Потом девушка заняла пост креативного фешн-редактора российского издания — Мирослава писала в своей колонке о различных событиях в мире моды.

Ее сайт быстро стал популярным: он рассказывал не только о моде, но и о последних новинках в мире искусства. Проект получил широкое распространение в 11 странах, включая Австралию и Мексику.

Журнал Glamour в 2013-м назвал Мирославу Думу «женщиной года», — так была оценена ее роль в формировании мировой модной индустрии.

Благотворительность

Мирослава очень много времени уделяет благотворительной деятельности. Еще в 2007-м она основала культурно-благотворительный фонд под названием «Планета Мира». Работа фонда сосредоточена на поддержке детей-сирот, а также пожилых людей, собранные средства направляются на лечение и образование этих категорий граждан.

Скандал вокруг «расизма»

Среди близких друзей Мирославы – самые заметные персоны мира моды, например, кутюрье Ульяна Сергеенко. Однажды Мирослава выложила в Instagram приглашение от Сергеенко на модный показ, при этом на приглашении красовались слова: To my niggas in Paris («Для моих ниггеров в Париже»).

На Мирославу и Ульяну не преминули наброситься представители прессы, обвиняя подруг в расизме, хотя эти слова были просто отсылкой к песне Канье Уэста, а сами девушки, как они объяснили, никогда не делили людей на «черных» и «белых». Фраза из приглашения очень не понравилась Наоми Кэмпбелл, — супермодель высказала свое порицание.

Последствием скандала стало исключение Мирославы из состава совета директоров интернет-магазина (который, в общем-то, она и основала).

Мирослава и ее модные друзья

Отношения между Мирославой Думой и дизайнером и стилистом, «иконой стиля» Натальей Гольденберг называют одним из примеров настоящей женской дружбы.

Кроме Натальи, в списке близких друзей Мирославы – такие знаменитости мира моды, как Дарья Жукова, Вика Газинская, Елена Перминова… При этом Вику Газинскую Мира называет не только подругой, но и своим любимым российским дизайнером.

Советы от Мирославы «дюймовочкам»

Мирослава Дума, будучи сама миниатюрной, разработала модные советы для девушек маленького роста:

Слишком высокие каблуки, усиленные платформой, — нарушают пропорции невысоких девушек. Лучше носить каблуки высотой не более 5-7 см.

«Балахонистая» одежда, добавляющая объема, «крадет» рост «дюймовочек», лучше выбирать одежду по фигуре.

Длинные платья и юбки «колоколом» делают высоких девушек еще выше, а маленьких – ниже.

«Дюймовочкам» следует отказаться от горизонтальных полосок, больших карманов, крупных отворотов и манжет. Верх и низ не должны быть контрастных цветов.

Брюки с заниженной талией сильно нарушают пропорции и визуально делают невысокую девушку еще ниже, а ее ноги – короче.

Откажитесь от гигантских сумок, чтобы не выглядеть смешно.

К Мирославе Думе можно относиться по-разному, однако вряд ли кому-то придет в голову недооценивать ее безупречный вкус и ее вклад в модную индустрию.

Она не просто досконально изучила все законы моды – она сама их создает! Недаром Мирославу называют звездой стритстайла и иконой стиля.