Звездные истории

Ольга Казаченко – Вадиму: «Зачем ты продолжаешь мучить меня и своего ребенка?»

Бывшая супруга певца Вадима Казаченко, коуч Ольга Казаченко, ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Ольга Казаченко – Вадиму: «Зачем ты продолжаешь мучить меня и своего ребенка?»
Ольга Казаченко. Фото: Инстаграм

У меня такое ощущение, что Вадим Казаченко в последнее время пытается оправдаться за все, что натворил за последние три года. Только так я могу объяснить его очередные обвинения меня в пиаре.

Вадик, я хочу тебе напомнить, это ты первый подал иск о недействительности нашего брака в суд, заявив, что я пропала, и вообще якобы свадьбы у нас вовсе не было. Сколько слов некрасивых ты сказал в мой адрес, сколько лжи…

Ольга Казаченко. Фото
Ольга Казаченко. Фото: Инстаграм

Я, наоборот, рада, что наша история стала публичной, иначе мне страшно представить, что было бы со мной. Я счастлива, что люди узнали правду и увидели, какую деятельность ты развел против меня в суде, в СМИ…

Твоих исков ко мне и моей маме было более 15, а уж как ты оскорблял меня беременную, чтобы, как ты выразился, «чтоб люди обсуждали». Это ли не пиар? Кстати, все иски от тебя о моем якобы «вранье» я выиграла…

Ольга Казаченко. Фото
Ольга Казаченко. Фото: Инстаграм

Но то, что ты когда-нибудь своего сына, невинного ребенка, назовешь «балаганной обезьяной», я даже подумать не могла. Вадим, желаю тебе прийти в себя! Мне очень жаль, что ты именно таким образом пытаешься пропиарить выход своего альбома. Это очень грустно.

Ты в каждом публичном выступлении просишь, чтобы я подала на тебя в суд. Я не буду этого делать, у меня нет ни сил, ни ресурсов, и я не собираюсь поддерживать твою очередную провокацию.

Ольга Казаченко. Фото
Ольга Казаченко. Фото: Инстаграм

Если ты устал от грязи, то зачем ты поддержал недавно вышедшую программу на федеральном канале, где порочили мою честь, честь твоей бывшей жены? Зачем ты продолжаешь мучить меня, своего ребёнка и мою семью?

Очевидно же, что ты осознанно подливаешь масло в огонь, так как других инфоповодов, кроме нас, у тебя нет.

Вадим, у меня давно новые отношения, оставь меня в покое. И не трогай ребенка, он уж точно ни в чем не виноват. Что ты натворил, Вадим Казаченко, что ты натворил…

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вадим КазаченкоКолонка Ольги КазаченкоОльга Казаченко
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ольга Казаченко – Вадиму: «Зачем ты продолжаешь мучить меня и своего ребенка?»
Интересно?
Поделись с друзьями: