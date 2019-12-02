Ольга Казаченко – Вадиму: «Зачем ты продолжаешь мучить меня и своего ребенка?»

У меня такое ощущение, что Вадим Казаченко в последнее время пытается оправдаться за все, что натворил за последние три года. Только так я могу объяснить его очередные обвинения меня в пиаре.

Вадик, я хочу тебе напомнить, это ты первый подал иск о недействительности нашего брака в суд, заявив, что я пропала, и вообще якобы свадьбы у нас вовсе не было. Сколько слов некрасивых ты сказал в мой адрес, сколько лжи…

Я, наоборот, рада, что наша история стала публичной, иначе мне страшно представить, что было бы со мной. Я счастлива, что люди узнали правду и увидели, какую деятельность ты развел против меня в суде, в СМИ…

Твоих исков ко мне и моей маме было более 15, а уж как ты оскорблял меня беременную, чтобы, как ты выразился, «чтоб люди обсуждали». Это ли не пиар? Кстати, все иски от тебя о моем якобы «вранье» я выиграла…

Но то, что ты когда-нибудь своего сына, невинного ребенка, назовешь «балаганной обезьяной», я даже подумать не могла. Вадим, желаю тебе прийти в себя! Мне очень жаль, что ты именно таким образом пытаешься пропиарить выход своего альбома. Это очень грустно.

Ты в каждом публичном выступлении просишь, чтобы я подала на тебя в суд. Я не буду этого делать, у меня нет ни сил, ни ресурсов, и я не собираюсь поддерживать твою очередную провокацию.

Если ты устал от грязи, то зачем ты поддержал недавно вышедшую программу на федеральном канале, где порочили мою честь, честь твоей бывшей жены? Зачем ты продолжаешь мучить меня, своего ребёнка и мою семью?

Очевидно же, что ты осознанно подливаешь масло в огонь, так как других инфоповодов, кроме нас, у тебя нет.

Вадим, у меня давно новые отношения, оставь меня в покое. И не трогай ребенка, он уж точно ни в чем не виноват. Что ты натворил, Вадим Казаченко, что ты натворил…