Аристократизм и номинация на «Оскар»: интересные факты и редкие фото Вячеслава Тихонова 

Актеры любят говорить о том, насколько неблагодарная у них профессия, и это отнюдь не кокетство. Кому-то отчаянно не везет при жизни (вроде есть талант, но нет ролей), кому-то - после смерти (снимался регулярно, но в культовых фильмах не засветился и моментально был забыт). Тихонов - это особый случай, настоящий король экрана, продолжающий властвовать и сейчас, спустя десять лет после своего ухода.

Красивый, благородный, глубокий, разноплановый - все эпитеты, которыми можно наградить актера-мужчину, с легкостью подходили Вячеславу Васильевичу. Кто-то скажет, что стабильный интерес зрителей к Тихонову объясняется прежде всего его ролью в «Семнадцати мгновениях весны» - мол, тут тебе и постоянные повторы в телеэфире, и куча анекдотов…

Но ведь артист остался в истории кино не только благодаря Штирлицу - были и другие работы, позволившие ему не стать пресловутым актером одной роли. «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове», «Война и мир», «Белый Бим Черное ухо», «Любовь с привилегиями» - список фильмов, во многом благодаря Тихонову ставших классическими, можно продолжать бесконечно. И столь же бесконечна наша любовь к этому мастеру, обаятельной улыбки которого всем так не хватает…

Интересные факты о Вячеславе Тихонове

Великолепный Макс Отто фон Штирлиц всю страну научил не думать о секундах свысока.

Три звезды, три светлых повести… Вячеслав Васильевич с Олегом Видовым и Джиной Лоллобриджидой на Московском кинофестивале в 1973 году.

До выхода фильма «Дело было в Пенькове» никто не верил, что деревенские парни могут обладать столь аристократической внешностью (с партнершей по фильму Светланой Дружининой).

«Война и мир»: благодаря таланту Тихонова небо над Аустерлицем заиграло для нас новыми красками (в кадре с Владиславом Стржельчиком, исполнившим роль Наполеона).

Задолго до «Хатико» на экраны вышел «Белый Бим Черное ухо» — картина, получившая номинацию на «Оскар», рассказывала о чудесной собаке, невероятно преданной своему хозяину. Именно хозяина и сыграл Тихонов, получив за свою работу Ленинскую премию.