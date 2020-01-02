«Я ль на свете всех милее»: звезды, которых в 2019-м было не узнать

Каждой женщине рано из поздно хочется внешних перемен... А если ты звезда? И видишь собственное отражение на всех обложках, да еще и в соцсетях поклонники обсуждают каждый твой лук? Портал Teleprogramma.pro вспомнил, кто из звезд кардинально сменил имидж в минувшем году!

Седая Оксана Фандера

Оксана Фандера давно завоевала свое место среди самых красивых женщин российского кинематографа… Только в отличие от звездных коллег, которые прибегают к самым разным способам продления молодости, та летом наотрез отказалась красить седые волосы.

Непривычно видеть ее такой? Еще бы! Только вот у самой Оксаны на этот счет свое мнение.

«Когда-нибудь спросят: «А что вы, собственно, можете предъявить?» И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу большой, сердце — справедливым. И да, быть честным — по нашим временам, значит, быть единственным из десяти тысяч», — объяснила она свой поступок. А звездные коллеги поддержали.

Шатенка Ольга Бузова

Кажется, к стилистам Бузова наведывается так же часто, как и выпускает песни. После длительного пребывания в статусе блондинки, Оля перешла на «темную сторону», встретив прошлый Новый год шатенкой.

Что ж, в наступающем году Мыши Оля снова светлая. И пусть пока не пепельная блондинка! Но все к этому идет… Ведь девушка уже сделала модное омбре, разрешив кончикам засверкать светло-русым цветом.

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Рыжая Катя Волкова

Актриса Катя Волкова, она же Вера Воронина из популярного ситкома на СТС — жгучая брюнетка вот уже лет 10. С другим цветом ее не представляли ни мы, ни поклонники… до этого года. Супруга танцора и хореографа Андрея Карпова внезапно стала рыженькой. А привычный casual-стиль в одежде сменила на подчеркнуто женственный.

«Цвет настроения — рыжий. Когда буквально начал новую жизнь с понедельника! Вчера меня не узнали коллеги, с которыми я работаю уже 10 лет, — посмеялась она. — А вообще цвет волос меняет характер, однозначно нотки дерзости зафиксированы», — отметила Волкова.

Юлия Снигирь подстриглась



Казалось бы, всего-то укротила длину волос... Однако в совершенно новом имидже предстала актриса Юлия Снигирь в сентябре на Венецианском кинофестивале.

От рыжей копны непослушных волос не осталось и следа! Юля удивила черным блестящим каре.

Кажется, поначалу та и сама себя в зеркало узнавала с трудом. И даже как-то отшутилась в Instagram о новом имидже.

«Ну что? Узнали?» — бросила она.

Анастасия Волочкова заметно похудела



Внешний вид балерины осенью вызывал у поклонников сначала восхищение, а потом и страх. Ведь буквально за пару месяцев та скинула больше десяти килограмм. Настя перешла на питание листьями салата, острым перцем и кефиром.

Правда, сама артистка уверила, что ей и этих продуктов много. Ведь после репетиций она так сильно устает, что и есть нет сил…

«К концу рабочего дня у меня вообще отсутствует чувство голода», — утверждает танцовщица, которая иногда отказывается даже от салата.

Вдобавок Настя изменила и прическу. От убранных в пучок волос внезапно перешла к стрижке каре!