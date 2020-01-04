Завяли помидоры: скандальные разводы 2019 года, которые мы запомним

Уходящий год не был високосным... И все же не все, даже крепкие пары, смогли его пережить! Корреспондент Teleprogramma.pro вспоминала звездные расставания минувшего года.

Мало, кому из звезд удается скрыть личную жизнь. И если романы те еще могут спрятать от посторонних глаз, то вот развод сразу становится достоянием общественности… Тем более, что артисты все чаще оказываются вовлечены в любовные треугольники.

Мы вспомнили самые громкие расставания уходящего года, а также их причины. А ведь на первый взгляд кажется, что некоторые из этих браков было так легко спасти.

Ксения Собчак и Максим Виторган

В то, что между Ксюшей и Максимом «пробежала черная кошка» поначалу не верили даже их близкие и друзья! А драку Максима Виторгана и Константина Богомолова у театра называли абсурдом и постановкой ради пиара нового спектакля… Мало, кто верил, что Ксюша и правда будучи замужем за Максимом могла влюбиться в неординарного режиссера.

Об официальном расторжении брака Ксюша заговорила в начале июня, а уже в сентябре снова пошла под венец. Удивительно, что Ксюше и Максиму все же удалось сохранить приятельские отношения… Обоюдные подколы в социальных сетях длились не больше месяца. Теперь же они любящие мама и папа общего сына Платона.

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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

55-летняя певица заявила о разводе с мужем в октябре, заметив, что их чувства «исчерпали себя». Однако расстались те еще раньше. На фестивале «Новая волна» Лолита не могла сдержать слез. Журналисты думали, что проблема в переутомлении или неоднозначной обстановке на родине артистки, однако выяснилось — в личном…

Ведь еще накануне артистка опубликовала пост, что они с мужем, 44-летним тренером по игре в сквош, решили пожить отдельно. Лолита считала, что отношения спасет пауза, однако Дмитрий был уже уверен, что расставание неизбежно и тому две причины: разный темп жизни и нежелание Милявской иметь общих детей.

Алена Водонаева и Алексей Косинус

Водонаева и Косинус поженились в 2018 и обвенчались в Лас-Вегасе после бурного романа. Брак для обоих стал вторым, а потому Алена была уверена, что они, выучившись на собственных ошибках, справятся…

Увы, этого не случилось. Уже в этом году светская львица заявила о расторжении союза, а также о том, что бывший муж перешел в статус друга.

«Нам вообще не следовало жениться», — после заявила она. Может, Алена и впрямь задумалась вернуться к первой и самой большой любви, бизнесмену Алексея Малакееву, которого до сих пор зовет главным мужчиной в жизни.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина

Отношения футболиста и питерской журналистки Алисы Казьминой не продержались и трех лет. Брак не спасла даже общая дочь Есения.

В начале 2019 года Казьмина заявила, что они с Аршавиным давно в разводе, а сам футболист и вовсе в суд не явился. А вот за несколько месяцев до этого был замечен в Петербурге, катающимся по городу в окружении моделей.

Что же? Может с телеведущей Юлией Барановской у того еще не все потеряно? Ведь с тремя детьми от отношений с Юлей, Артемом, Арсением и Яной, тот уже возобновил общение…

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани и Мурат счастливо прожили 10 лет, а потому и их расставание стало для поклонников «громом среди ясного неба». Те верили, что «милые бранятся, да только тешутся»… Однако после того, как Мурата заметили в окружении украинской модели в центре Киева, Ани так и не смогла простить тому измену. Сначала артистка прекратила общение с мужем-обманщиком, а в начале 2019-го и вовсе сообщила, что она официально свободна.

Что же до дочери Софии, то Мурат с ней по-прежнему видится, проводит выходные и все свободное время. А вот общую собаку по кличке Чуберашка увез после развода с собой: артистка из-за частых разъездов оказалась не в состоянии позаботиться о домашнем любимце, да еще таких внушительных размеров.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Снова не заладилась и личная жизнь актера Марата Башарова. Расставшись с прежней пассией Екатериной Архаровой из-за рукоприкладства, тот не смог остудить свой пыл и в нынешнем браке.

Причиной расставания с поклонницей Лизой Шевырковой стал все тот же бурный нрав артиста…

Лиза, в отличие от прежней благоверной звезды экрана, не пошла на передачу к Малахову, а всего лишь намекнула, что своя жизнь ей дороже семейной. К тому же, ей нужно думать и о благополучии трехлетнего сына Марселя, которого видная блондинка родила вскоре после знакомства с актером.

А как считаете вы, какой развод можно было избежать?