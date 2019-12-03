Звездные истории

Как Нина Дорошина разбила сердце Олега Даля

3 декабря могло бы исполниться 85 лет актрисе, которую знают и любят, пожалуй, все в нашей стране, - Нине Дорошиной.

Как Нина Дорошина разбила сердце Олега Даля
Нина Дорошина в фильме "Любовь и голуби"

К сожалению, в апреле 2018-го ее не стало. Нина Михайловна прожила долгую жизнь и сыграла много ролей в театре и кино, но запомнили мы ее как неповторимую Надюху – героиню комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Не отличающаяся классической красотой, Нина Дорошина всегда была настолько обаятельной, что в нее постоянно влюблялись мужчины, начиная с ранней юности.

Олег Ефремов – бурная страсть

Кадр из фильма «Первый эшелон», 1955 г.
Кадр из фильма «Первый эшелон», 1955 г.

С Олегом Ефремовым Нина познакомилась во время съемок фильма «Первый эшелон». Наверное, вспыхнувшая к артисту любовь и помогла ей настолько ярко сыграть свою роль. Два талантливых, темпераментных артиста буквально рассыпали вокруг себя искры.

Но… Роман получился коротким. В то время на небосклоне советского кино всходила новая звезда – Анастасия Вертинская, и Олег Ефремов вскоре влюбился в нее без памяти, оставив Дорошину.

Нина страдала всерьез – плакала ночи напролет, проклинала Вертинскую, не могла забыть коварного возлюбленного. Утешить ее попробовал Олег Даль. Да так увлекся, что женился.

Олег Даль – безответно влюбленный

Нина Дорошина и Олег Даль в фильме «Первый троллейбус», 1963 г.
Нина Дорошина и Олег Даль в фильме «Первый троллейбус», 1963 г.

Дорошина к тому времени была уже успешной актрисой «Современника», а Даль только пришел в театр – совсем юный, наивный, с мечтательным взглядом… Увидев Нину Дорошину, он моментально влюбился, не обращая внимания на разницу в возрасте (Нина была старше на 7 лет).

Очень скоро Даль предложил любимой руку и сердце. И Нина, чтобы отомстить неверному Ефремову и доказать, что она сумеет прожить и без него, дала свое согласие.

Конечно, Даль знал о чувствах Дорошиной к Ефремову. Но надеялся, что искренность и сила его любви помогут покорить сердце актрисы.

Они зарегистрировали свой брак, полным ходом шла свадьба, гости веселились… И вдруг, будто в кино, появился Олег Ефремов. Рассказывали, что он просто взял Нину на руку и увел за собой. А она безропотно пошла за ним…

Даль долго не мог поверить в произошедшее. А когда, наконец, убедился, что глаза его не обманули, испытал настоящее потрясение. Два дня он не появлялся дома, а потом подал на развод, запомнив на всю жизнь, насколько коварными бывают женщины.

К чести Дорошиной, она смогла позднее поговорить с Далем и наладить с ним дружеские отношения. Актриса вспоминала потом, что хотела с помощью Даля вышибить «клин клином», но не смогла.

Она так и не простила себя за то, что обманула доверчивого Даля, разбила ему сердце, любя другого мужчину.

Владимир Тышков – тихая гавань

Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», 1977 г.
Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», 1977 г.

Устав от бурных страстей, в мужья себе Нина выбрала человека, далекого от богемного мира. Правда, Владимир Тышков тоже работал в театре, но – осветителем. Именно он сумел ей дать то, чего она была лишена в предыдущих отношениях, — спокойную гавань, тепло и понимание.

Они прожили вместе 20 лет, до самой смерти Владимира в 2004 году. Детей у Нины Дорошиной не было, в какой-то степени их заменили актрисе студенты – она преподавала в Щукинском училище актерское мастерство.

А вы помните Нину Дорошину и ее роли?

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Как Нина Дорошина разбила сердце Олега Даля
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