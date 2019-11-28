«Фанера» не стоит таких денег»: звезды российского шоубиза о гонорарах Ротару

60 тысяч долларов – столько стоит пригласить Софию Ротару на корпоратив. Это около 4 миллионов рублей. Много это или мало? Мы решили задать этот вопрос популярным артистам, продюсерам — то есть людям, хорошо разбирающимся в тонкостях шоу-бизнеса.

Иосиф Пригожин: «Она заслужила даже более высоких гонораров»

«Если взять звезду такого калибра, как София Ротару — то за рубежом она будет котироваться примерно как Барбра Стрейзанд. И гонорар ее будет составлять от миллиона долларов и выше. Сами делайте выводы – дорого это или недорого, — сказал нам Иосиф Пригожин. — Они столько своей жизни положили в Советском Союзе, выступая на сцене, за копейки, если честно.

Поверьте мне: артистический труд – не самый легкий. Он эмоциональный и сложный, если отдаваться своей профессии. Знаете, какое это счастье – перейдя рубеж 70 лет, оставаться востребованным и популярным артистом, человеком, в котором заинтересованы все.

Поэтому я считаю, что София Михайловна заслужила более высоких гонораров, чем даже 60 тысяч долларов. Я уважаю ее, как женщину, как мать, как бабушку, если хотите, — у нее внуки есть. Она потрясающий человек. Я к ней отношусь с глубочайшей симпатией и уважением.

И не хочу проводить какие-то границы по национальному признаку. Я родился – была София Ротару. Я вырос – а София Ротару есть. В этом нет ничего плохого. Кто эта моль, которая продвигает тему – «сменяемость должна быть, другие должны быть»? Много новых и много других. Но не все остались на плаву».

Юрий Лоза: «Платят за понты»

«Я считаю, что вы молодцы, ребята! – воскликнул певец Юрий Лоза, услышав вопрос. — Вы так распиарили Ротару, что задрали ей гонорары! Она должна вам отстегивать начинать уже за вашу работу.

Платят же не за песни, платят за медийность. Платят за понты. О ком больше говорят – тот дороже и стоит. Уровень артиста и качество его выступления не имеет значения. Клаудии Шиффер заплатили только за то, что она приехала и рядом постояла. И здесь такая же ситуация.

Сейчас модно приглашать медийного персонажа, о котором все говорят, вот и все. Чего вы меня-то спрашиваете? Я чужих денег никогда не считал. Хотите платить – платите».

Сергей Соседов: «Я бы ей «пятерку» заплатил»

Музыкальный критик Сергей Соседов убежден: корпоратив с Софией Ротару стоит гораздо меньше, чем 60 тысяч долларов:

«Раньше у нее были гонорары выше – от 70 до 100 тысяч евро. Сегодня – от 50 тысяч евро до 60 тысяч долларов. Я считаю – это гонорар высокий. Она не стоит таких денег. Это «фанерное» пение. Просто она продает свое имя.

Ну, корпоративы – это частные люди, частная лавочка. Поэтому они тратят деньги. Лучше бы они эти деньги потратили на премии своим работникам, а не вот этим вот артистам, которые этого, конечно же, не заслуживают. Тем более – они все очень богатые, они миллиардеры и не нуждаются в деньгах.

60 тысяч долларов – это много за «фанерный» концерт. Ну я бы ей «пятерку» заплатил. Пять тысяч долларов – вот ее цена. Но за такие деньги никто из них не согласится выступать, потому что они привыкли жировать, они привыкли к роскошной жизни, им нужно содержать виллы, особняки, замки. У Ротару, мы знаем, есть вилла в Италии. Поэтому ей хочется жить на широкую ногу».

А как вам кажется – стоит ли тратить деньги на корпоратив, где приглашенная звезда будет петь под фонограмму?