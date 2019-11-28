Звездные истории

«Я вас не слышу, но вижу!»: чего стоило Фадееву дать концерт в Москве

Продюсеру стоило огромных усилий подготовить сольник в «Крокусе», но он не только справился, но и вышел «на бис» с песней So long

«Я вас не слышу, но вижу!»: чего стоило Фадееву дать концерт в Москве
Макс Фадеев дал концерт в Москве. Фото: Владимир Соколов

«Уже волнуюсь», — признался Максим перед сольником. Концерт, состоявшийся 27 ноября в «Крокусе», при полном аншлаге, стал вторым в Москве для продюсера после перерыва в 25 лет. Осенью прошлого года он впервые вышел на сцену в качестве исполнителя, спустя годы молчания.

«Я рад вас видеть. Здесь много друзей и людей, которых я люблю, так что давайте начнем», — поприветствовал он. Фадеев в обычной черной футболке выглядел немного смущенным, но в то же время радостным, предвосхищая 2-часовое действо на сцене.

Рядом его друзья: гитарист-виртуоз Саша Глушков, барабанщик Саша Зингер, Миша Лисов на бас-гитаре…

«Бьет по глазам… адреналин»

Макс Фадеев дал концерт в Москве. Фото
Макс Фадеев дал концерт в Москве. Фото: Владимир Соколов

Зал замер в ожидании! Опоздавших не было… Словно в дань уважения к стараниям артиста, каждый к 20 часам уже занял свое место. Несмотря на огромный многотысячный зал, выступление получилось почти что камерным. Каждый пытался уловить движение, звук Максима.

А на «Сестричке» еще и запечатлеть момент, почти исторический, на телефон! Фадеев объявлял, любя каждую песню…

«А теперь прозвучит совсем старая песня, может вы ее помните «Лети за мной», знакомая вам «Беги по небу», — готовил он представление для каждого любимого и проверенного временем «детища».

В зале же в этот момент возникало особое чувство единения, переходящего в благодарность. Удивительно до мурашек было слышать все эти песни, звучавшие миллионы раз из микрофонов разных исполнителей, из уст самого создателя Максима Фадеева.

А ведь каждая композиция для артиста — большой труд. Максим никогда не скрывал, почему перестал выступать. В 38 лет он потерял слух. Снова петь в прошлом году он смог благодаря современным технологиям.

И в этот раз Фадеев вышел на сцену полностью оглушенным. Специальный датчик помогал воспринимать звук, а приборы показывали реальную картину слышащего человека. Они помогали уловить первую долю и темп. И главный датчик, стоящий на голове, «подсказывал» тон песни…

«Спасибо огромное, я вас не слышу, но я вас вижу», — благодарил артист за аплодисменты.

So long…

Макс Фадеев дал концерт в Москве. Фото
Макс Фадеев дал концерт в Москве. Фото: Владимир Соколов

Главным сюрпризом стали новые песни. И для исполнения одной из них он пригласил на сцену друга — Эмина Агаларова!

«Хочу сказать, что абсолютно каждая песня, которую для меня написал Максим Фадеев, стала хитом. И все они нравятся мне», — разоткровенничался Emin.

Песня «Белый снег» получилась зимней и как все песни Максима — душевной.

«Думаю, что скоро вы будете слышать песню на радио и вспоминать эту премьеру», — добавил от себя Фадеев.

И, наконец, продюссер раскрыл главную интригу вечера. Фадеев вышел на бис с песней So long. Песню знают, как продукт проекта Malfa, основанный Фадеевым в прошлом году. Только вот исполнитель композиции все это время держался в строжайшем секрете.

Что ж, теперь мы знаем, кто он! И это Фадеев…

«Спасибо всем, кто пришёл! Всем, кто поддерживал меня! Спасибо за тепло!» — поблагодарил всех в ответ Максим после концерта.

А вам нравится Макс Фадеев? Какие именно песни вы слышали?

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Тэги:

«Крокус Сити Холл»MALFAМаксим Фадеев
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«Я вас не слышу, но вижу!»: чего стоило Фадееву дать концерт в Москве
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