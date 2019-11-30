Доронина, Полищук, Ходченкова и другие актрисы, чьи семьи разрушила зависть мужей

Не секрет, что пары, в которых оба – популярные артисты, нередко распадаются. Две творческие личности, со своими амбициями и жестким съемочным графиком, крайне редко уживаются. И примеров тому много.

А еще, наверное, здесь присутствует профессиональная составляющая – и не только – ревность. Давайте вспомним самые известные звездные семьи, распавшиеся из-за чрезмерной занятости на съемочной площадке.

Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио – то самое платье

Законный муж не в силах был выдержать невероятную популярность Мэрилин Монро. Последней каплей для Джо ДиМаджио стали съемки Мэрилин в фильме «Зуд седьмого года», а именно – кадр, в котором поток воздуха из вентиляционной шахты развевает подол платья актрисы.

Безумно ревновавший супругу Джо решил, что это уже чересчур. Они развелись.

Никита Михалков и Анастасия Вертинская – две звезды

Они были молоды, талантливы и счастливы: карьера каждого развивалась стремительными темпами. Но они не договорились «на берегу».

Никита Михалков рассчитывал, что жена будет сидеть дома и воспитывать детей. Вертинская же не собиралась жить по такому сценарию: она активно снималась, мечтая стать звездой. После череды ссор последовал развод.

Джулия Робертс и Бенджамин Брэтт – «Оскар» был для Джулии важнее семьи

Похожая история произошла между Джулией Робертс и Бенджамином Брэттом. Правда, у них дело до свадьбы так и не дошло: они расстались еще на стадии «конфетно-букетного» периода.

Помолвка была расторгнута после того, как Бенджамину стало ясно: Джулия, получившая к тому моменту «Оскара», ни за что не променяет киношную жизнь, полную сияния софитов и восхищения фанатов, на нормальную семью, в которой жена занимается домом и детьми.

Татьяна Самойлова и Василий Лановой – не простил аборта

Они влюбились друг в друга, когда были еще студентами Щукинского училища. Романтические свидания, стихи под луной, скромная свадьба… И все было бы хорошо.

Но… Не желая отказываться от съемок, Татьяна Самойлова втайне от мужа сделала аборт. Позднее она говорила, что послушалась рекомендации врача. Но Василий Лановой хорошо знал свою жену и понимал: все дело было в нежелании жертвовать ради семьи и ребенка звездной карьерой, которая как раз в тот период шла на взлет.

Татьяна Доронина и Борис Химичев – не смог быть «мужем Дорониной»

Оба были актерами, только вот у Бориса Химичева не было и десятой доли той популярности, которая окружала Татьяну Доронину. Он хорошо знал, как о нем говорят – «муж Дорониной», и каждый раз это больно било по самолюбию.

В самом деле, яркая Доронина безусловно затмевала его самого. А еще отказывалась рожать, чтобы не отвлекаться от работы на пеленки и детские болезни. После 9 лет семейной жизни, наполненных спорами и ссорами, супруги развелись.

Любовь Полищук и Валерий Макаров – ему хватало Омска, ей нужна была Москва

Любовь Полищук и Валерий Макаров познакомились, когда оба работали в Омской филармонии. В этом городе они поженились, здесь у них родился сын Алексей Макаров.

Валерию всего было достаточно, а вот Любе провинциальной популярности было мало, — ей во что бы то ни стало нужно было покорить столицу!

К тому же вскоре Валерий начал все чаще выпивать… И Люба, получив приглашение работать в Росконцерте, не стала отказываться – уехала в Москву, забрав сына. Макаров исчез из ее жизни навсегда.

Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч – не вынес популярности жены

Светлана Ходченкова буквально с первых ролей стала настоящей звездой, у нее не было отбоя от приглашений режиссеров. Пока она блистала в главных ролях, ее мужу, Владимиру Яглычу, приходилось довольствоваться ролями второго плана.

Скандалы происходили все чаще. Поговаривали, что Владимир даже поднимал руку на Светлану, впрочем, ни он, ни она эти слухи не подтвердили.

Развязка наступила через 5 лет брака – стало ясно, что Ходченкова, как актриса, на порядок успешнее Яглыча, и они развелись.

А вы как думаете – нужно ли мужьям успешных жен смириться со своим второстепенным положением, или это «не по-мужски»?