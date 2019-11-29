Звездные истории

Внебрачные дети звезд: Безруков помогает, но не рассказывает, а Семчев открестился

В жизни знаменитостей, как и в жизни обычных людей, случается всякое, - в том числе и незапланированные дети. Мы расскажем об известных мужчинах, у которых появились внебрачные сыновья и дочки.

Внебрачные дети звезд: Безруков помогает, но не рассказывает, а Семчев открестился
У каких звезд есть внебрачные дети. Фото: Архив КП

Их судьбы сложились по-разному. Кто-то принял ситуацию, признал детей и с готовностью начал им помогать. А кто-то спорил до последнего, не желая признать очевидного.

Михаил Пореченков – нашел сына, когда тому уже было 19

Михаил Пореченков. Фото
Михаил Пореченков. Фото: Инстаграм

Во время учебы в военном училище в Таллине Михаил Пореченков встречался с местной девушкой Ириной. Потом их пути разошлись, Михаил уехал и долгое время не знал, что Ирина родила от него сына, которого назвала Владимиром.

И только спустя много лет (Владимиру тогда исполнилось 19 лет, а его мамы уже не было в живых) актер узнал о внебрачном ребенке. Пореченков поступил весьма достойно: он немедленно привез Володю в Москву, его семья приняла молодого человека тепло, по-родственному.

Сейчас Владимиру уже 30, он перевез в Москву из Таллина жену и дочь. Владимир Любимцев окончил Театральное училище им. Щукина, у него, по мнению коллег, явный артистический талант, да и на отца он очень похож.

Сергей Безруков – о внебрачных детях заботится, но не рассказывает

Сергей Безруков. Фото
Сергей Безруков. Фото: Инстаграм

В браке с Анной Матисон у Сергея Безрукова в 2016 году родилась дочь Маша, а в 2018-м – сын Степан. А в 2013-м распространились новости о том, что питерская актриса Кристина Смирнова, с которой актер встречался прежде, родила от него сына и дочь.

Сергей подтвердил, что это правда, и добавил, что он помогает своим детям и никогда от них не откажется, но предпочитает не распространяться о своих личных делах.

Александр Серов и его непризнанная дочь

Александр Серов. Фото
Александр Серов. Фото: Инстаграм

Доказывать тот факт, что она родная дочь известного певца, Кристин Тилер пришла на телевидение – в популярное ток-шоу «Говорим и показываем». Александр Серов даже после выяснения всех подробностей не захотел признавать Кристин своей дочерью.

Он продолжал отказываться от нее даже после того, как их родство подтвердила генетическая экспертиза. Правда, алименты до ее 18-летия певец все-таки выплачивал, однако Кристин так и осталась непризнанной дочерью.

Александр Семчев и его непризнанный сын 

Актер Александр Семчев. Фото
Актер Александр Семчев. Фото: Безбородова Кристина

От двух браков у Александра Семчева родились двое сыновей. Однако не так давно стало известно о его старшем сыне – Павле, которого родила бывшая подруга артиста Татьяна. Девушке в то время было 20, Александру – 21, и ребенок ему был не нужен. Узнав о беременности Татьяны, он предложил ей сделать аборт, но девушка все-таки родила.

Семчев пошел своей дорогой – уехал в Москву, стал артистом и не вспоминал о брошенной женщине с ребенком. И только в 2014-м ему пришлось встретиться с Павлом в эфире программы «Пусть говорят». Семчев, впрочем, ушел от разговора с первенцем, просто покинув студию.

Валентин Гафт попросил прощения у своего сына и его матери

Валентин Гафт. Фото
Валентин Гафт. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

В 2014 году стало известно о том, что у Валентина Гафта есть внебрачный сын Вадим. Он родился, когда Гафту было 36 лет, и его популярность только набирала обороты.

Сейчас взрослый Вадим живет в Бразилии вместе с мамой – художницей. На шоу Андрея Малахова «Сегодня вечером» известный артист встретился, наконец, со своим 43-летим сыном.

В студии произошло трогательное примирение: Гафт попросил прощения у Вадима и его матери, а художница Елена Никитина призналась, что не хранит на него обиды. Вадим, кстати, тоже стал актером.

Владимир Кузьмин и его заокеанская дочь

Владимир Кузьмин. Фото
Владимир Кузьмин. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Известного музыканта Владимира Кузьмина будто преследует какой-то рок – его старшую дочь убил сожитель во время пьяного скандала, сын Степан разбился, упав во время пожара с балкона… Осталась младшая дочь – Соня.

И только в 2013 году стало известно, что у Кузьмина есть еще одна дочь. Красавицу Николь родила от музыканта темнокожая девушка из Ростова-на-Дону, которая была поклонницей Кузьмина и с которой они встретились во время его гастролей.

Николь прилетела в Москву из Лос-Анджелеса, чтобы встретиться с отцом. Певец, услышав ее историю, сразу же признал свое отцовство и пообещал не терять связи с новоприобретенной дочерью.

Как вам кажется – наверное, это большой стресс для мужчины, — узнать, что у тебя есть взрослый ребенок?

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Тэги:

Александр СемчевАлександр СеровВалентин ГафтВладимир КузьминМихаил ПореченковСергей Безруков
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Внебрачные дети звезд: Безруков помогает, но не рассказывает, а Семчев открестился
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