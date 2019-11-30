Дети Салтыковой и Яковлевой набивают тату, а дочери Гузеевой и Гришаевой — зеленоволосые

Подросткам и молодым людям во все времена было свойственно бунтовать и самовыражаться. Не являются исключением и дети знаменитостей.

Многие из них вовсю стремятся выделиться из толпы, сделать со своей внешностью нечто такое, что заставит обратить на них внимание. И ничего, что это порой больно.

Сын Елены Яковлевой – сначала нанес тату, потом решил их свести

Еще подростком Денис, сын известной актрисы Елены Яковлевой, набил на правой руке изображение домашнего питомца – хаски по кличке Дик. Елена спросила сына, было ли ему больно, и он признался – очень…

Однако боль не стала помехой для следующих татушек. Парень вскоре начал зарабатывать самостоятельно, и большая часть его денег уходила на новые наколки. Через некоторое время изображения появились у него даже на лице. На правой руке он сначала наколол череп и розы, а потом решил закрасить эти рисунки черным.

Внешность Дениса шокирует почти всех, кто его видит. Елена Яковлева признавалась, что смирилась с увлечением сына.

И вот теперь Денис решил избавиться от своих наколок. А ведь процедура удаления во много раз больнее, чем нанесение тату. Парень прошел первый курс, в результате чего его избили бывшие единомышленники, — «за предательство».

Дочь Ларисы Гузеевой – розовые волосы

Ольга, дочь Ларисы Гузеевой, во время школьных каникул то и дело красила волосы в немыслимые цвета – розовый, зеленый, ходила с ярким вызывающим макияжем. Потом девушка решила сделать ультракороткую стрижку и стала похожа на мальчишку.

Лариса Гузеева признается: пусть лучше дочка проводит эксперименты с внешностью под присмотром мамы и с ее одобрения, пользуясь качественными красками, чем делает это тайком.

Впрочем, недавно девушка предстала в новом облике – достаточно женственном, чтобы вызвать комплименты окружающих.

Дочь Анастасии Заворотнюк – в кругу гОтов

Анна Стрюкова, дочь Анастасии Заворотнюк, очень привлекательная девушка. Сегодня трудно поверить, но несколько лет назад она сильно увлеклась субкультурой готов. Аня ходила только в черной одежде, а волосам придала неестественно-белый цвет. Металлические ошейники с шипами, грубые армейские ботинки, цепи…

Разумеется, взрослые не могли спокойно смотреть на все это, и однажды бабушка с дедушкой попросту отобрали у внучки все ее «прибамбасы» (потом, впрочем, вернули). Готический налет исчез из внешности Ани, когда ей исполнилось 14 лет.

Дочь Нонны Гришаевой – героиня комиксов

Увлечение Насти, дочери Нонны Гришаевой, называется косплей. Девушка выходит на улицу в образе героев комиксов и фэнтези, то и дело перекрашивая волосы в разные цвета: зеленый, красный, фиолетовый…

Может быть, к таким экспериментам Настю подталкивает общение со сверстниками, с которыми она учится на факультете графики в Кембриджском университете?

Во всяком случае, Нонна Гришаева рада уже тому, что дочка ограничивается перекрашиванием волос, а не набивает татуировки.

Дочь Ирины Салтыковой – тату в стиле рок

На спине и руках Алисы – дочери Ирины Салтыковой – красуются многочисленные наколки. Впервые молодая рок-певица предстала в таком образе перед публикой в ноябре 2016 года.

Ее звездную маму кардинальные изменения в облике дочери сначала привели в изумление, а потом, немного справившись с эмоциями, Ирина приняла выбор Алисы.

А вы бы позволили своим детям кардинально изменить внешность – выкрасить волосы в необычный цвет, сделать заметную татуировку?