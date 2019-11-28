Instagram-война: как ругаются и мирятся сестры Бузовы

Впервые за десять месяцев Ольга и Анна встретились на семейном празднике. Но война между ними еще не закончена.

Ссора певицы и телеведущей Ольги Бузовой с ее родной сестрой Анной Бузовой длится вот уже десять месяцев. Всю это время девушки нигде не появлялись вместе, не публиковали совместных фото или видео, более того, всё это время они были отписаны друг от друга в Instagram.

Фанаты звезды, равно как и ее хейтеры, которым больше нравится младшая из сестёр, с интересом наблюдают за происходящим и ждут хоть каких-то изменений.

Возможно, они наконец-то дождались, ведь 26 ноября на праздновании дня рождения главы семейства Бузовых — Игоря Дмитриевича — присутствовали обе его дочки.

Папины дочки

О том, что день Ольги Бузовой бывает распланирован по минутам, знают все, кто на нее подписан. Но празднование дня рождения любимого отца для звезды отечественного телевидения — событие не менее важное, чем съемки и концерты. И потому она, конечно же, была среди тех, кто приехал его поздравить в один из ресторанов на Ленинском проспекте Москвы.

В Instagram-историях артистки можно увидеть, что за столом Ольга сидит по правую руку от папы, а ее сестра — напротив него. Когда официанты принесли торт и счастливый отец задул на нем свечу, обе дочери по очереди обняли его и поцеловали.

Позже на своей странице Игорь Бузов написал, что загадывать желание в этот вечер ему не пришлось, ведь «уже исполнилось».

Судя по всему, речь шла именно о том, что его дети наконец-то перестали избегать друг друга и медленно, но верно, двинулись по пути примирения.

Обида еще жива

Несмотря на то, что в день рождения Ольга Бузова и ее младшая сестра находились рядом, освещали ресторан своими улыбками и радовали именинника, об их окончательном возвращении к былой сестринской любви речи пока не идет.

Индикатором подобных изменений в наше время служит Instagram и он говорит, что девушки по-прежнему отписаны друг от друга.

Очевидно, ссора всё же была очень серьезной, иначе как объяснить, что сестры, ранее неразлучные, так сильно отдалились друг от друга и упрямо не хотят склеивать эту разбитую вазу. Поссорились они, впрочем, из-за пустяков и случилось это в январе текущего года.

Напомним, Оля, ее сестра и лучшие подруги отдыхали на французском курорте Куршевель, однако в последний день отдыха что-то случилось.

В Москву они летели уже порознь – Ольга наслаждалась всеми прелестями бизнес-класса, а младшенькая сидела в эконом-классе с обычными, «незвёздными» пассажирами. В своем микроблоге Анна после этого написала, что всегда летает тем классом, который может себе позволить.

По мнению подписчиков, в какой-то момент Ольга, входящая в число самых успешных знаменитостей России, попрекнула младшую сестру деньгами, либо намекнула на то, что без её поддержки та ничего в жизни не добилась бы. Младшая сестра, по понятным причинам, обиделась и до сих пор от этой обиды не отошла.

Старшая — звезда, младшая — бизнеследи

У Анны на сегодняшний день есть свой собственный бизнес, работающий по нескольким направлениям. Она является владелицей студии красоты в столице, а также продает обувь и косметику.

После открытия салона папа молодой бизнеследи, который был там первым клиентом, отметил, что его младшая дочка вложила в это дело много сил и энергии.

Некоторые фанаты семьи Бузовых считают, что на самом деле никакой ссоры и не было, но девушки намеренно прекратили все публичные контакты.

Это могло быть сделано по желанию Анны, к примеру, для того, чтобы окружающие перестали приписывать все её заслуги деньгам богатой и знаменитой старшей сестры.

Тем временем, у Ольги даже при ее деньгах всё равно появляются проблемы. Некоторое время назад она оскандалилась с шуткой про «блокадницу», а буквально неделю назад подверглась критике из-за фото в нижнем белье на фоне Исакиевского собора.

После этого она Бузова закрыла свой Instagram, впрочем, ее представитель утверждает, что эти события никак не связаны.

А как вы считаете, существует ли между сестрами конфликт и, если да, когда он может закончиться?