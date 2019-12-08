«Мальчики хотели меня пощупать»: Калашникова вспомнила, как училась в школе

Мало кто знает, что певица и известная светская львица в детстве была круглой отличницей, а в первый год жизни в Москве взяла ипотеку, чтобы перевезти в столицу родителей. Эти и другие неизвестные факты она рассказала в нашем новом народном интервью «Stars-интервью».

«Анна, а когда вы поцеловались?», «Вы из богатой семьи?», «А не было страшно в Москве?», — внезапные, порой, провокационные и даже немного наивные вопросы, задали звезде всевозможных ток-шоу ученики Центра Культурного Развития подмосковного поселка.

Будущие «акулы пера» смогли попробовать себя в роли журналиста и побеседовать со звездным гостем в рамках Народного интервью «Stars-интервью», придуманным редакцией портала Teleprogramma.pro.

Если вопросы журналистов кажутся порой чересчур пафосными или «все, как под копирку», то тут… их придумывали и, как умели, задавали дети. А сама беседа получилось веселой и непринужденной.

И немного сладкой, ведь участники «подзаряжались» безе, пироженками, а еще успевали в ходе интервью лопать конфеты!

«В наше время любовь была платонической»

Девочки, оставшиеся после занятий на встречу со звездой, знали, что к ним приедет именно Анна! А потому успели немного подготовиться…

— Я думаю, она очень красивая, — говорила одна другой, пока ждали Калашникову, застрявшую в пятничной пробке.

— А я слышала, что она ездит на Бентли, интересно это правда, — отвечала другая.

Впрочем, как только Калашникова вошла в класс «ахнули» все, а кто-то и привстал с мест! Ведь гостья в цветочном комбинезоне и босоножках на высоких каблуках и впрямь была невероятно эффектна.

И в отличие от многих звездных девушек, Анна не стала «ломаться», а тут же спросила: что есть вкусненького…

— Анна, а можно вопрос?, — взяла на себя инициативу одна из девочек. — А когда вы в первый раз поцеловались?

— В школе я о мальчиках не думала, — рассмеялась она в ответ. — Учеба, занятия. Я была, как та отличница из «Ералаша». Я и это, и это возьму и хочу. После уроков рисовала все стенгазеты, делала рефераты. Даже, если меня об этом не просили, я вызывалась сама…

— Но мальчики за вами ухаживали?

— Они почему-то всегда хотели меня пощупать. А я так еще обижалась и возмущалась, — смеется она. — А вообще у меня было две таких школьные любви и обе, конечно, чисто платонические. Об обоих мальчиках я написала в своей детской книжке, она до сих пор лежит у меня в столе.

При этом, гостья призналась, что уже с детства была модницей. И перешивала в платья абсолютно все вещи, что были дома. Как-то отыскала российский флаг и сделала себе платье и из него!

— Папа тогда так сильно рассердился, что отнес в тот же вечер все мои нитки-иголки, весь огромный пакет для шитья на мусорку, — вспоминает Анна. — Я, конечно, плакала, но он говорил, что я должна учиться и не отвлекаться на ерунду.

«Первую ночь в Москве ночевала на вокзале»

— Ань, а если вы были не из богатой семьи, то как в Москве оказались?, — не унимались девочки. Ведь отучившись 11 классов в Пятигорске, та сразу переехала в столицу.

— Папа думал, что я буду учиться в нашем городе, но я сразу сказала: «Москва и только Москва». И мы поехали с мамой вдвоем. Было лето и я пробовала поступить везде, где была стипендия и предоставлялось общежитие, так как снимать квартиру в Москве мне никто не мог, — вспоминала она.

— И как? Куда же поступили?, — не терпелось узнать им.

— МАИ, экономический факультет. Мы пришли с мамой в театральный, но уже шел финальный тур и мне предложили вернуться на следующий год, — добавила она. — Но и МАИ было отдельным приключением. К моменту учебы я уже приехала одна в Москву с чемоданом.

С поезда сразу в общежитие, коменданта не было. Зато в отведенной мне комнате была девочка со старших курсов и парни кавказской наружности. Я испугалась и тут же выбежала. Уже не помню, где точно ночевала, но кажется, это был вокзал.

Так что на следующий день, по рассказам гостьи, та вместо учебы обивала пороги в деканате, требуя ее поселить с девочкой-ровесницей…

— Но это сейчас я такая взрослая и умная стала. Спокойно говорю. А тогда мне было страшно и я плакала, конечно, — вспоминает Анна.

«Чтобы платить ипотеку работала в стройотрядах»

Налив себе еще чайку, Калашникова разоткровенничалась, что сразу поняла, что Москва — ее город.

— Ну а переезд мы начали с мамой. Она некоторое время жила со мной. Устроилась в агенство недвижимости и искала нам квартиру, — вспоминает певица. — На отдельное жилье нам не хватало. Даже, продав все, что было в Пятигорске, квартиру, дачу, машину, нужны были бы еще деньги… И я взяла на себя кредит, а выплачивала его, работая в стройотрядах. Также я запретила родителям присылать мне деньги, а строго попросила копить на квартиру.

Первым жильем стала комната, которую со временем удалось расширить до квартиры. Переехали тогда же брат Анны и папа.

— А как вот стать звездой, такой же как вы? Мне и сейчас!, — спросила одна из девочек.

— А что вы умеете делать?, — ответила вопросом Калашникова.

— Я пою, рисую…, — начала школьница.

— Так, споете нам?, — прервала Анна… Девочка пыталось было возразить, что уже поела сладкого, на что гостья строго заметила: «А второго шанса может и не быть».

— До того, как я снялась в сериале «Простые истины», я ходила на «Мосфильм» сниматься в массовке, и каждый раз когда на меня направлял камеру оператор или режиссер спрашивал: «А можешь вот так пройтись?», я вскакивала и говорила: «Все могу! А еще и петь могу», а не так: «Вы знаете, я сладкого поела».

«Прохор бросил меня в прямом эфире»

А то, что стеснялись спросить девочки, озвучила художественный руководитель проекта Народное интервью.

— Девчонки, я что, одна сижу по ночам в Instagram? Анна, что у вас с Прохором? Из-за чего вы на самом деле расстались?, — прямо спросила она.

Заметно, что Анна к этому вопросу уже привыкла. Смущения не было… И все же ей было неприятно.

— Южан отличает искренность. Вот и я — искренняя и открытая. И доверчивая. Поэтому когда Прохор позвал меня на прямой эфир, посвященный подготовке к нашей свадьбе, то я даже песню написала и несколько дней высылала ему фото платьев, в каком мне появиться, — вспомнила девушка. — А он там начал всю историю с ДНК-тестами, что ребенок не его, хотя, конечно, оно это и так знал.

Это было внезапно, больно. Предательство самого близкого человека.

Но время лечит. И сейчас Анна даже с нынешней пассией Шаляпина Виталиной Цымбалюк-Романовской общается весьма приветливо.

— Меня как-то пригласили поддержать ее на передачу, где обсуждался ее громкий развод с Арменом Джигарханяном. Я только заговорила, как она вскочила с места: «А это еще кто такая?», — вспоминает уже с улыбкой Калашникова. — Но потом я уже поняла, что у нее просто период в жизни был такой, что она огрызалась. А во время эфира на радио «Комсомольская Правда» нас еще и помирили. Так что теперь нас, скорее, можно назвать приятельницами…

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Встреча, которая планировалась всего-то на час, растянулась на все три. Девчонки не хотели отпускать Анну. А она — уходить…

И в конце преподнесла своим юным поклонницам сюрприз! Анна подарила девочкам… двух плюшевых медведей. И на каждом расписалась на лапке.

В ближайшее время героями проекта станут и другие звезды. А кого бы вам было интересно послушать?