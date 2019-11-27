Опрос: выйдет ли Лолита замуж в шестой раз?

В свои 56 лет одна из самых ярких и узнаваемых звезд российской эстрады вновь осталось одна. Попытаемся угадать, долго ли это продлится.

В жизни певицы Лолиты Милявской, которая в 90-х годах стала известна всей стране благодаря кабаре-дуэту «Академия», по-прежнему кипят страсти. Летом 2019 года звезда сообщила, что разводится со своим пятым мужем — профессиональным игроком в сквош и фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. К сожалению, разойтись «по-тихому» у бывших влюбленных не получилось и даже сейчас вся страна продолжает обсуждать их разногласия и проблемы в сексуальной жизни.

Поклонники Лолиты очень переживают за певицу. Ее бывший супруг на 12 лет младше, чем она, и уже успел обзавестись новой пассией. Милявская же, оставшись в одиночестве в свои 56 лет, вынуждена краснеть из-за то и дело всплывающих подробностей развода. К примеру, недавно достоянием общественности стала переписка Иванова с его любовницей, и в ней спортсмен намекает на то, что у Лолы слишком часто «болела голова».

Напомним, с Дмитрием артистка прожила целых девять лет, их отношения с Александром Цекало длились 12 лет, с другими тремя официальными мужьями она провела не так много времени. Сейчас народ гадает, как долго продлится ее вынужденное одиночество, и появится ли в ее жизни муж под номером шесть. А как вы считаете?