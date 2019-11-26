«Я год с ней прожил и ушел, только пятки сверкали»: Данко о Лолите-жене

Расставшись с Дмитрием Ивановым, певица Лолита Милявская рассказала о бывшем муже достаточно неприятного. Не остался в долгу и Дмитрий, - в эфире программы «На самом деле» он поведал некоторые подробности их совместной жизни.

А бывший бойфренд Лолиты – певец Данко, с которым она год жила в гражданском браке, — назвал Дмитрия героическом человеком и признался, что уважает его за то, что тот сумел прожить с Лолитой целых 10 лет.

Данко: «Она сложный человек»

Мы дозвонились до Данко и спросили – неужели это так тяжело, жить с Лолитой?

«Да, непросто, — признался Данко. – Она сложный человек… И постоянно какие-то там… Невозможно, в общем. Мы с Дмитрием друг друга поняли.

Сложно с ней жить, у нее характер тяжелый. Я год с ней прожил и свалил бы сейчас, только пятки сверкали».

«Ей надо с Дмитрием опять сойтись»

По словам Данко, он расстроился, когда Лолита вышла замуж за Дмитрия. Наш корреспондент уточнила – на тот момент, получается, Данко все же не готов был расстаться с ней?

«Ну да. Тогда, 10 лет, еще оставались чувства…».

Но сейчас, по словам Данко, ему бы уже не хотелось пробовать восстановить былые отношения:

«Времени столько прошло… Столько воды утекло. Невозможно повернуть назад. Я думаю, что ей надо с Дмитрием опять сойтись. Десять лет – срок немалый. Дмитрий, наверное, уже пообтесался как-то. Будет ей нормально с Дмитрием».

«Думаю, он ее не любит и не любил»

Какое у Данко сложилось впечатление о Дмитрии Иванове? – спросили мы.

«Ну, он в элитной тусовочке потусовался, стал приличный более-менее с виду, — ответил певец. — Научили его там уму-разуму. По крайней мере – вести себя в обществе, разговаривать. А так – был обычный такой тренер фитнес-клуба».

На вопрос – любит ли, по его мнению, Дмитрий Иванов Лолиту, или это с его стороны был брак по расчету? – Данко уверенно ответил:

«Честно говоря, думаю – не любит и не любил. Просто хотел карьерку свою немножко подправить за счет Лолиты. Он ждал, что Лолита куда-нибудь денется, а он все получит, наследство. Но не дождался.

Я думаю – это чисто брак по расчету с его стороны. А Лолита просто завела себе молодого сексуального партнера».

«Она тоже получила, что хотела!»

Однако и в желании Лолиты связать свою жизнь с молодым Ивановым Данко увидел определенный расчет:

«Дело же не только в деньгах. Человеку нужны не только деньги, а то, что за них можно купить. Поэтому она тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах».

Напомним, о браке Лолиты с Дмитрием Ивановым, теннисистом и тренером по фитнесу, который моложе певицы на 11 лет, широкой публике стало известно весной 2011 года.

Летом 2019-го Лолита объявила о том, что они развелись, но дала понять: нападок на бывшего мужа не потерпит.

А как вы думаете – где в этом браке был расчет, а где – любовь? И была ли она вообще?