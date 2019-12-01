Звездные истории

«Шутовская свадьба»: зачем Авербух «переписал» коньками историю России

Прихоть императрицы Анны Иоановны поженить в ледовом дворце на Неве придворных шутов имела трагичную концовку... Но только не в ледовом шоу с Алексеем Ягудиным и Татьяной Тотьмяниной: ведь этот факт лег в основу рождественской сказки.

«Шутовская свадьба»: зачем Авербух «переписал» коньками историю России
Илья Авербух. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Илья Авербух уже как-то ставил шоу там, где снег бывает лишь на Рождество, а льда и в помине нет — в городе Ромео и Джультты — Вероне…

На этот раз олимпийскому чемпиону предстояла задачка посложнее. Уже 13 декабря он представит на искусственном льду Мальты спектакль «Шутовская свадьба».

На жаркий остров отправятся из столицы не только тонны декораций, но и прославленные российские фигуристы. Так влюбленных шутов сыграют двукратные чемпионы мира Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин.

Забавлять гостей при импровизированном дворце будет и… герой Алексея Ягудина, который выйдет на лед в роли любимого шута Анны Иоанновны.

А вот сюжетом послужил известный исторический факт. Императрица Анна Ивановна, славящаяся своей любовью к пышным торжествам и необычным забавам, как-то пожелала поженить в ледовом дворце на Неве своих придворных шутов…

Для самих новобрачных свадьба стала, скорее, мукой: их везли на пир, запертыми в клетке, на слоне! А брачную ночь заставили провести в 40-градусный мороз на ледовой кровати. Да, и семейная жизнь не заладилась: шутиха вскоре умерла.

— Но мы дарим сказку, поэтому с моей героиней все хорошо, — призналась Тотьмянина на встрече с журналистами.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Но вот если переживать за судьбу героев не придется, то за фигуристов — сполна… Выйти на лед им предстоит в непривычном одеянии.

— Все мы привыкли быть в удобных для прыжков, поворотов костюмах. Но на этот раз мы выйдем в тех самых нарядах, что носили в XVIII веке: платьях с кринолинами, париками, — поделилась Екатерина Боброва, играющая императрицу. — Мы сознательно пошли на этот риск, у нас роскошные платья, камзолы…

Сжалились костюмеры разве что над Алексеем Ягудиным.

— Сделали мне легкий костюм, который на границе моего 40-летия позволит мне показать мой максимум, — добавил Ягудин. — Ну, а кого сыграть, вопросов не возникало. Илья нас знает уже настолько хорошо, что, наверное, просыпается с мыслью: «Если шут, то это Леха».

Дарья Мороз
Дарья Мороз пришла на шоу в качестве гостьи. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Отдельная работа велась над декорациями для шоу. Так большую часть ледовой арены займет корона Анны Иоанновны.

Она не только будет таких огромных размеров, что фигуристы смогут кататься вокруг нее, но и с разработанным механизмом открывания. Любопытно, что декорации проектировались и таким образом, чтобы разместились на ледовых аренах в будущем.

Декорации шоу
Декорации шоу. Фото: Teleprogramma.pro, Кристина Десятова

Ведь шоу, конечно же, увидят и москвичи. «Но для этого мы отдельно соберемся и объявим дату»: не пожелал Авербух раскрывать основной интриги!

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«Шутовская свадьба»Алексей ЯгудинИлья АвербухТатьяна Тотьмянина
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«Шутовская свадьба»: зачем Авербух «переписал» коньками историю России
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