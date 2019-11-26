Опрос: как вы относитесь к идее байопика о Майкле Джексоне?

Продюсер «Богемской рапсодии» купил у родственников покойного «короля поп-музыки» права на экранизацию истории его жизни. Но эта идея понравилась не всем.

Создание биографических фильмов, посвященных легендам мировой музыки, дело «благодарное» и очень прибыльное. Об этом говорят успехи вышедшей в 2018 году «Богемской рапсодии» — фильма о жизни Фредди Меркьюри и появившемся на экранах летом 2019 года фильме «Рокетмен» о сэре Элтоне Джоне и его пути к славе.

Если последний собрал в прокате 195 миллионов долларов, то результаты «Богемской рапсодии» оказались еще более впечатляющими — она получила более 850 миллионов чистой прибыли и к тому же взяла сразу три «Оскара».

Как стало известно на этой неделе, продюсер этой успешной картины, Грэм Кинг, решил на достигнутом не останавливаться и вложить деньги в проект, касающейся еще одной суперзвезде — покойному Майклу Джексону.

Как сообщили американские СМИ, родственники певца уже продали Кингу права на экранизацию его жизни и использование в фильме его музыки.

Между тем, далеко не все зрители восприняли эту новость с восторгом, и причиной тому является скандально известное творение HBO — фильм «Покидая Неверленд».

Напомним, в нем двое бывших мальчишек, с которыми дружил Майкл Джексон, рассказали о том, что он их совратил. Картина вызвала в обществе неоднозначную реакцию.

Для кого-то «король поп-музыки» моментально превратился в монстра, другие не поверили Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку в связи с тем, что ранее они оба защищали Майкла и отрицали какую-либо связь с ним, выходящую за грани дружбы.

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