Звездные истории

Опрос: как вы относитесь к идее байопика о Майкле Джексоне?

Продюсер «Богемской рапсодии» купил у родственников покойного «короля поп-музыки» права на экранизацию истории его жизни. Но эта идея понравилась не всем.

Опрос: как вы относитесь к идее байопика о Майкле Джексоне?
Майкл Джексон скончался в 2009 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Создание биографических фильмов, посвященных легендам мировой музыки, дело «благодарное» и очень прибыльное. Об этом говорят успехи вышедшей в 2018 году «Богемской рапсодии» — фильма о жизни Фредди Меркьюри и появившемся на экранах летом 2019 года фильме «Рокетмен» о сэре Элтоне Джоне и его пути к славе.

Если последний собрал в прокате 195 миллионов долларов, то результаты «Богемской рапсодии» оказались еще более впечатляющими — она получила более 850 миллионов чистой прибыли и к тому же взяла сразу три «Оскара».

Как стало известно на этой неделе, продюсер этой успешной картины, Грэм Кинг, решил на достигнутом не останавливаться и вложить деньги в проект, касающейся еще одной суперзвезде — покойному Майклу Джексону.

Как сообщили американские СМИ, родственники певца уже продали Кингу права на экранизацию его жизни и использование в фильме его музыки.

Между тем, далеко не все зрители восприняли эту новость с восторгом, и причиной тому является скандально известное творение HBO — фильм «Покидая Неверленд».

Напомним, в нем двое бывших мальчишек, с которыми дружил Майкл Джексон, рассказали о том, что он их совратил. Картина вызвала в обществе неоднозначную реакцию.

Для кого-то «король поп-музыки» моментально превратился в монстра, другие не поверили Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку в связи с тем, что ранее они оба защищали Майкла и отрицали какую-либо связь с ним, выходящую за грани дружбы.

А как вы считаете, стоит ли сейчас посвящать фильмы Майклу Джексону? Приглашаем принять участие в опросе от Teleprogramma.pro

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Покидая Неверленд"Майкл ДжексонопросФильм "Богемская рапсодия"Фильм "Рокетмен"Фредди Меркьюри
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опрос: как вы относитесь к идее байопика о Майкле Джексоне?
Интересно?
Поделись с друзьями: